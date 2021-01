NoCensuraDay COSÌ DIVENTEREMO IMMUNODEPRESSI PER LEGGE – Stefano Montanari

Nel corso del 2020 diversi video di Byoblu, quasi una decina, sono finiti all’indice di YouTube, proprio come centinaia di anni fa succedeva per quei libri che non rispettavano i dettami del Re o dell’Imperatore e che quindi venivano censurati, fatti sparire o addirittura dati alle fiamme.

Per mantenere alta l’attenzione su un problema così grave che colpisce la libertà di parola, lo spirito della democrazia e chi fa informazione indipendente, l’intera programmazione di Davvero TV del primo gennaio 2021 è dedicata alla puntata #NoCensuraDay, cioè a tutte le video – interviste che nel 2020 YouTube ha rimosso dal canale di Byoblu, che conta più di 510 mila iscritti.

Durante il No Censura Day sono intervenuti proprio i protagonisti di quei video censurati dalla piattaforma video. Fra questi il ricercatore, nanopatologo Stefano Montanari che torna sul canale per commentare la discussa e virale intervista rilasciata a Byoblu lo scorso marzo 2020 dal titolo “Così diventeremo immunodepressi per legge”.

Un’intervista che aveva totalizzato 2 milioni e mezzo di visualizzazioni e chissà quante altre persone avrebbe raggiunto se non fosse stata rimossa!

A distanza di 10 mesi come è proseguita la gestione del virus e dell’emergenza? Ne parliamo con Stefano Montanari rilanciando anche l’integrale della sua intervista censurata.

