michelle-hunziker-e-la-brutta-situazione-vissuta:-“al-dolore-e-allo-sconforto”

La dedica di Michelle Hunziker su Instagram, un messaggio in musica dedicato al ricordo di un 2020 terribile.

Michelle Hunziker (Instagram)

Il 2020 è ormai alle spalle, e con lui tutto ciò che ha riguardato la Pandemia. Chiaro, l’emergenza non è ancora finita, ma i ricordi di questo anno nefasto sono indelebili nelle menti di chi ha vissuto questa tragedia mondiale.

Il Covid-19 tiene ancora sotto scacco tutto il mondo, e proprio per questo sarà necessario ricordare quanto accaduto. La speranza, infatti, è che l’umanità abbia imparato qualcosa da questa immane tragedia che ancora oggi imperversa.

Tanti in questi giorni, a ridosso della fine dell’anno, hanno voluto ricordare i momento salienti di questo terribile 2020. L’Italia, in particolare, è stata tra i paesi più colpiti, ed ancora oggi la conta dei morti pone il nostro paese tra quelli che hanno raccolto il più alto tasso di decessi.

Michelle Hunziker, sui social il suo ricordo

Anche tanti vip si stanno spendendo in queste ore, proprio per veicolare un messaggio si speranza ma anche di ricordo. Guai a dimenticare quanto accaduto in quest’ultimo anno, dove tante persone ci hanno lasciato.

Bergamo è stata, ad esempio, una delle città più colpite dalla Pandemia. Ancora vivo nella mente il ricordo delle bare trasportate dall’esercito, in un clima surreale che ha contraddistinto tutto l’anno.

Proprio per questo uno dei volti noti dello spettacolo, Michelle Hunziker, ha voluto dedicare una canzone proprio per ricordare. La dedica per Bergamo, dove la Pandemia ha imperversato nei primissimi mesi del 2020 mietendo tante vittime.

Hunziker, un canto per ricordare

Michelle Hunziker ha cosi voluto dedicare una “preghiera in musica”, come lei stessa l’ha chiamata, proprio alla sua Bergamo. Cantare l’Ave Maria di Franz Schubert ed Ellens dritter Gesang, è stato il modo che Michelle ha trovato per ricordare.

“Durante la prima ondata aprivo quella finestra tutte le mattine e sentivo quel silenzio… a tratti assordante e insopportabile, a tratti invece confortevole anche se interrotto troppo spesso dalle sirene delle ambulanze”, le parole della Hunziker su Instagram.

“Questa preghiera la dedico a tutti voi, al dolore e allo sconforto che ognuno ha vissuto a modo suo e a quelle famiglie che hanno perso persone care all’improvviso”, il bellissimo messaggio di Michelle.

Una dedica per Bergamo, le persone che non ci sono più, per chi ha vissuto e vive ancora questa terribile esperienza. Un messaggio, però, anche di speranza per un 2021 che tutti si augurano possa rappresentare la rinascita.