Ingrassate facilmente? Ecco 5 cibi da cui è meglio stare alla larga

La dieta funziona poco e i chili in più sono il vostro problema? Scoprite quali alimenti è meglio evitare per non rischiare di prendere peso

Accumulate facilmente peso e i chili in più fanno fatica ad andar via? Probabilmente commettete qualche errore. Spesso dipende da alcune cattive abitudini che si hanno a tavola come il consumo eccessivo di zuccheri semplici. «Danno all’organismo energia facilmente disponibile e stimolano una produzione eccessiva di insulina. Questo ormone favorisce un più rapido accumulo di grassi e agevola gli attacchi di fame improvvisi responsabili spesso dei chili in più», commenta la nutrizionista Giulia Vincenzo , che qui suggerisce una serie di dritte su misura per chi tende a ingrassare facilmente.

I cibi che aiutano

«Gli alimenti ricchi di fibre come i vegetali, i legumi, i cereali integrali sono ottimi alleati della linea. Saziano e rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi. Anche quelli che contengono proteine (carne magra, pesce, uova ecc.) e acidi grassi essenziali (frutta secca, olio evo ecc.) possono dare una mano per combattere la fame improvvisa e i chili in più. Oltre a donare sazietà, favoriscono infatti il corretto funzionamento del metabolismo e aiutano a bruciare meglio carboidrati, proteine e grassi», dice l’esperta.

Gli alimenti no

«Se tendete a ingrassare facilmente state alla larga invece dagli zuccheri semplici contenuti in snack, biscotti, dolciumi, bibite gassate e zuccherate e junk food in generale. Inoltre, limitate le quantità di quelli contenuti nella frutta. Vengono assorbiti velocemente dall’organismo e favoriscono la produzione in eccesso di insulina, l’ormone che regola la fame», spiega la nutrizionista Giulia Vincenzo.

Nella gallery i cibi da cui stare alla larga per non ingrassare facilmente