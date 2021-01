gherardo-colombo:-“il-miracolo-del-renate,-la-mia-squadra-del-cuore”

Spread the love

Gherardo Colombo, il Renate è primo in classifica della serie C e lei…

“Ah, sono orgoglioso, anche se il Renate ha la maglia dell’Inter. Un risultato eccezionale per un paese di 4 mila abitanti. Se vuole, può vedere un filmato che racconta la storia della squadra”.

Lei a Renate ha ancora la casa di famiglia?



“La casa dei nonni materni, poco lontano dalla quale, a Briosco, sono nato. A Renate ho passato le estati della mia giovinezza. E io ero uno sfegatato giocatore di calcio”.

Di che livello?



“Non un campione. Mi sopportavano e ho indossato la maglia nerazzurra, anche se non della prima squadra”.

Qualche soddisfazione?



“Ah, una grandissima. Un anno – chissà quanto tempo fa, ero sui 15 o sui 16 anni – c’era la partita tra due paesi vicini, Renate e Veduggio. Nel Renate c’erano tanti ragazzi bravi, che giocavano bene e francamente io, nonostante l’impegno, ero scarso. Ma per uno strano gioco del destino, segno il gol del 2 a 1, con cui vinciamo la sfida. Il bello è che non ci credeva nessuno”.

Nel senso che?



“In paese si complimentavano per la vittoria e chiedevano: ‘Te set chi l’ha segna el gol?’ ‘Chi l’è?’ ‘El Gherardo’. ‘Va va, impossibel, conta no di ball'”.

La squadra viene chiamata “le pantere”, nasce nel dopoguerra e viene fondata da tifosi interisti…



“Già, da milanista ho sofferto un po’, avrei preferito che vestisse il rossonero, però ho tanti amici interisti, con i quali non ci sfottiamo neanche più tanto”.

Finché lei era giovane, il Renate era a livello dilettantistico?



“Sì, seconda divisione, prima divisione, eccellenza, serie D, ma in una decina d’anni fa ha fatto il salto di qualità, entrando in serie C e adesso siamo primi in classifica, calcio professionistico”.

Come lo spiega?



“Un grande staff, con alcuni dirigenti che sono stati sportivi di alto livello, hanno giocato in serie A, e per il fatto che c’è anche molta passione intorno alla squadra”.

Ho infatti letto che il presidente Spreafico nonostante il Covid ha continuato a pagare gli stipendi…



“Beh, un bel gesto, ma mi pare normale. Perché, qualcuno non l’ha fatto?”.

Per esempio il Monza di Silvio Berlusconi. Non sa che negli ultimi mesi hanno tagliato gli stipendi?



“No, non lo sapevo, però i miei amici renatesi mi hanno detto che Galliani è entusiasta del Renate”.

Quando parla di passione a Renate, che intende?



“Penso ai due campi di calcio dell’oratorio, lo si frequentava tutti, andavo sempre con gli amici per cercare un pallone, quei due campi erano un punto di aggregazione notevole. Adesso non lo si nota, ma quando eravamo poco più che bambini la cascina dei miei nonni era separata dal paese e c’era rivalità tra cascina e paese. Facevamo gli scontri, tipo i ragazzi della via Paal. Il calcio è scontro ma anche incontro, era una cosa importante”.

Tanto che…



“A ricordare ora, quando avevo sei o sette anni avevamo disegnato nel cortile della cascina le righe di un campo da calcio con la calce. Giocavamo quattro contro quattro, noi del Tornago – così si chiama la cascina – contro le varie frazioni del paese”.

Quindi è quest’antica passione una delle chiavi di lettura del successo di oggi?



“Credo di sì, Renate come ho detto è molto piccolo, da noi c’era il cinema parrocchiale, alcuni bar, vari punti di aggregazione. Adesso l’unico punto vero di questi tempi è rimasta, almeno per chi interessa il calcio, la nostra squadra”