Spread the love











Vediamo insieme, come mai da un certo momento in poi, la bella Selvaggia Roma, non è più stata presente in studio al Gf per capodanno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_) La puntata del Grande Fratello Vip, nello speciale per salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo, […]

L’articolo Gf Vip: Selvaggia Roma abbandona la diretta di capodanno. Svelato il doloroso motivo proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...