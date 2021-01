Elezioni comunali a Milano, Sala: “A gennaio chiarirò liste e programma. Il centrodestra non ha un progetto per la città, Rasia persona degna e a modo”

“Nella seconda metà di gennaio chiarirò quali sono le liste a mio sostegno e quali sono gli elementi fondamentali del programma, lasciando poi lo spazio per la costruzione operativa”. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, che corre per il secondo mandato nelle elezioni comunali di Milano, parla ai microfoni di Radio Popolare delle tappe della campagna elettorale. “Sono molto serio quando dico che voglio coinvolgere i giovani nella politica, voglio trovare una formula per cui quando si tratta di metterli in posizione di comando non si abbia il braccio corto – aggiunge -. Ho messo a dirigere il mio comitato elettorale una donna di 40 anni che si chiama Maura Satta Flores e le ho dato mandato di formare un gruppo di giovani che vedano anche nella politica un’opportunità, non solo li ascolteremo ma li renderemo protagonisti”. Sala poi ha ribadito che avrà una sua lista civica e a capo ci saranno “un giovane uomo e una giovane donna e sarà composta praticamente in modo integrale da giovani”.

Torna anche a parlare della scelta di candidarsi per il secondo mandato e dice: “Non penso di essere il meglio per Milano ma dopo una lunga riflessione mi sono convinto a ricandidarmi. Ho temuto che non ricandidandomi la parte politica avversa potesse vincere, potrà vincere anche oggi, ma mi sono sentito il candidato più forte per il centrosinistra e io non voglio una Milano governata dalla Lega”. E ancora: “Ho avuto un paio di chiamate dall’estero per tornare al mondo del privato, potevano essere incarichi interessanti anche economicamente, ma proprio quello mi ha fatto capire ancora di più cosa voglio dalla mia vita oltre a quello che voglio per i milanesi”.

Dopo gli attacchi ricevuti dal centrodestra per la gestione dell’abbondante nevicata e la pulizia delle strade, e i botta e risposta con Matteo Salvini sul tema, torna a dire: “Nel centrodestra sono campioni nella declinazione dei problemi, ma oggi al di là della questione del candidato, non ho ancora visto l’offerta di un progetto per Milano”. Sulle ciclabili, altro punto su cui si concentrano gli attacchi: “Le città vanno in questa direzione, il punto è con quanto buonsenso si è in grado di portare avanti questo cambiamento, una rivoluzione troppo rapida creerebbe dei problemi. Sogno una città, e la voglio realizzare, in cui il traffico andrà a diminuire, su questo io tiro dritto e non voglio cambiare perché forse così posso vincere più facilmente”.

Infine il sindaco spende anche delle parole sul suo sfidante nella campagna elettorale: “Non conosco Roberto Rasia dal Polo, ho fatto qualche ricerca e mi pare persona degna e a modo”. “Certo non m’lludo – aggiunge – sul fatto che il centrodestra non tiri fuori un bel candidato come lo sono stati gli ultimi, Albertini, Moratti e Parisi, tutti nomi di valore”.