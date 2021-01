delusione-per-la-famiglia-carrisi,-un-fulmine-a-ciel-sereno-per-gli-artisti

Brutta notizia per la famiglia Carrisi, è arrivata la prima delusione del 2021 per Al Bano e Romina. L’evento riguarda il figlio Yari

Romina e Al Bano (Getty Images)

Il 2021 sta già mettendo a dura prova la famiglia Carrisi, Romina e Al bano hanno già ricevuto una notizia che li ha lasciati senza parole. Si tratta del figlio Yari, a quanto pare si è lasciato con Thea Crudi. I due sembravano molto innamorati tanto che la maestra di yoga è stata immediatamente accolta in famiglia. L’evento è stato annunciato dal settimanale Diva e Donna, ma le motivazioni non sono ancora chiare.

Famiglia Carrisi: la separazione di Yari e Thea

Yari Carrisi (Facebook)

E’ finita la storia d’amore tra Yari Carrisi e Thea Crudi. La donna, insegnate di yoga, ha svelato la notizia in un’intervista a Diva e Donna ma non ha spiegato le motivazioni. Ha spiegato però che i due sono rimasti in buoni rapporti ed ha ringraziato il suo ex per averle fatto vivere una bellissima storia. Thea ha poi parlato dei suoceri: ha rivelato che Al Bano è sempre stato generoso e gentile con lei e che Romina Power l’ha subito accolta con calore. Infatti i due genitori erano molto entusiasti della nuova fiamma del figlio ed era per loro una di famiglia. “A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina – aveva affermato Al Bano – ma con un finale diverso”. E poi ancora: “Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”.

Thea e Yari hanno condiviso momenti bellissimi insieme e tante passioni, sarà soltanto una pausa o la decisione è definitiva? Al Bano e Romina sperano in un cambio di rotta.