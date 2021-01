costantino-della-gherardesca-bomba-su-alberto-matano,-nel-2021-lo-voglio-sposare-…

Spread the love











Costantino Della Gherardesca, durante la partecipazione come concorrente all’ultima edizione de “Ballando con le stelle” non è piaciuto moltissimo alla giuria che lo ha attaccato, a volte anche duramente, ma tantissimo al pubblico da casa.

Costantino Della Gherardesca si è scontrato, soprattutto con Carolyn Smith e con Guillermo Mariotto che nei suoi confronti sono stati molto duri.

Costantino Della Gherardesca e lo scontro con i giudici di Ballando

A Ballando con le stelle Costantino della Gherardesca si è divertito molto ma se ne è sentito dire anche delle bella dai giudici.

Gullermo Mariotto ha detto a Costantino e a Sara Di Vaira che ballava con lui: «Siete due clown … Basta con questo circo, sempre le stesse cose. Se questo era un charleston, io sono biondo».

E poi, ancora: «Se vogliamo osannare questa roba come capolavoro fate pure. Io ho visto due clown al circo!».

Costantino, che ben sapeva come i giudici lo avrebbero accolto, prima di una delle ultime esibizioni, aveva dichiarato: «Sono arrivato ultimo nella prova speciale e arriverò ultimo anche in questa prova, sono un chiaroveggente».

A quel punto si era introdotto Alberto Matano prendendo le difese della coppia. Ma Costantino Della Gherardesca si è scontrato anche con la presidentessa della giuria, Carolyn Smith con la quale si sono dati, reciprocamente, degli ignoranti.

Costantino: i miei progetti per il 2021, sposare Alberto Matano

Costantino Della Gherardesca, come hanno fatto in tanti, ha scritto sui social quali sono i suoi buoni propositi per il 2021 e ha scritto così: “Io sogno di ricominciare a viaggiare, rivedere i miei amici e conoscere nuove persone, magari sposarmi (con Alberto Matano?), incontrare amanti in luoghi tropicali e sfrenarmi in dei rave party manco fosse Londra nel 1987”.

E, ancora: “Dopo un 2020 che è stato difficile per tutti, auguro a tutti un 2021 pazzeschissimo!”

Anche Alberto Matano ha scritto sui social un pensiero sul covid invitando tutti a vaccinarsi e ha scritto: “non si scherza, vaccinatevi!”

Alberto Matano, qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista e, nonostante sia molto riservato sulla sua vita privata, ha voluto chiarire la sua posizione a proposito della presunta omosessualità che in tanti gli attribuiscono e ha detto: “Non sono omosessuale ma voglio essere giudicato per la mia professionalità”.

E poi, a proposito di un’eventuale paternità ha detto: “C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è più capitato. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile”.

