coronavirus-nel-mondo:-l’oms-approva-il-vaccino-pfizer

Sono oltre un milione e 800 mila le vittime della pandemia di coronavirus. Più di 82 milioni le persone colpite dall’inizio della diffusione del coronavirus. Sono gli ultimi dati diffusi dalla Jonhs Hopkins University. Gli Stati Uniti sono il Paese con più morti (oltre 347.500), davanti a Brasile e India.

L’Oms approva il vaccino Pfizer

L’organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech: la decisione rappresenta una svola per i Paesi in via di sviluppo privi di propri organismi di regolamentazione in materia sanitaria, che potranno così accelerare i loro iter per il via libera al vaccino ed iniziare i relativi programmi di immunizzazione. Lo riporta la Cnn. Il vaccino Pfizer-BioNTech è stato approvato dal Regno Unito l’8 dicembre scorso e poi dagli Stati Uniti, dal Canada e dall’Unione europea.



Brasile, superati 7,7 mln di casi. I morti sono più di 195 mila

Il Brasile ha superato i 7,7 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi dell’università americana Johns Hopkins, secondo cui nel Paese il bilancio dei contagi è attualmente a quota 7.700.578. Il Brasile è il terzo Paese al mondo con il maggior numero di infezioni (dopo gli Stati Uniti e l’India) ed il secondo per numero di morti (dopo gli Usa) con 195.411 vittime dall’inizio della pandemia.

Covid: Fauci contro decisione Gb su rinvio seconda dose vaccino

Il noto virologo americano Anthony Fauci si è detto in disaccordo con la decisione del Regno Unito di rinviare la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer in modo da allargare la platea dei riceventi della prima. Gli Stati Uniti, ha affermato l’esperto confermato come consigliere medico anche dal presidente eletto Joe Biden, non seguiranno l’esempio britannico e manterranno la somministrazione della seconda dose tre settimane dopo la prima. Nonostante le critiche, i dirigenti medici britannici hanno difeso la loro decisione di allungare i tempi fino a 12 settimane per ricevere la seconda dose del vaccino, in modo da dare possibilità a più persone di ricevere la prima. “Sappiamo dalla sperimentazione clinica che il momento ottimale per darla è il giorno uno e poi aspettare 28 giorni per il vaccino Moderna e 21 per quello Pfizer”, ha dichiarato Fauci, sottolineando che nonostante si possa “discutere” sul rinvio, lui non è d’accordo.

Venezuela, da lunedì 7 giorni di quarantena rigida

A partire da lunedì prossimo il Venezuela, nell’ambito delle misure di contrasto della pandemia da coronavirus, tornerà allo schema 7+7 di sette giorni di quarantena rigida e di altri sette di misure più flessibili. Lo ha annunciato via Twitter la vicepresidente esecutiva venezuelana, Delcy Rodríguez. Per il mese di dicembre il presidente Nicolßs Maduro aveva autorizzato l’introduzione di una flessibilizzazione delle misure “ampia e sicura”, ma negli ultimi giorni le statistiche del ministero della Salute hanno mostrato un aumento dei casi e quindi la necessità di tornare a misure più rigide. “Dopo aver esaminato i risultati epidemiologici della flessibilizzazione di dicembre – ha chiarito Rodríguez – il capo dello Stato ha deciso di tornare allo schema 7+7 con l’avvio di una quarantena rigida a partire da lunedì e fino al 10 gennaio”. Nella settimana di rigidità delle misure, il governo autorizza soltanto l’attivazione di settori essenziali quali l’alimentare, la salute, i trasporti e la sicurezza. Per quanto riguarda il problema dell’immunizzazione della popolazione dal Covid-19, il 29 dicembre scorso Maduro ha annunciato la firma di un contratto con la Russia per l’acquisizione di dosi del vaccino Sputnik V sufficienti per trattare dieci milioni di persone. Secondo le statistiche ufficiali, il Venezuela ha chiuso il 2020 con un totale, da marzo, di 113.558 contagi e 1.028 morti.