“Ciao, 2020!”: i russi salutano l’anno della pandemia in italiano. Ecco perché

“Ciao, 2020!”. Pervyj Kanal, Il “Primo canale” russo, ha salutato l’anno della pandemia proprio così. In italiano. Il noto conduttore televisivo russo Ivan Urgant ha realizzato una puntata speciale della sua trasmissione Vechernyj Urgant, in onda dal 2012, tutta nella nostra lingua. Si è calato nei panni di un fantomatico Giovanni Urganti e ha presentato lo show in un buffo italiano con ospiti russi che per l’occasione avevano nomi italiani oltre che improbabili look retrò.

Egor Kreed è diventato Giorgio Criddi, Olga Buzova Ornella Buzzi. E così via. Per 53 minuti tutti parlano in italiano e le celebri canzoni russe interpretate sono tradotte e adattate in italiano. Persino gli spot pubblicitari sono nella nostra lingua. Il risultato? Un capolavoro di comicità a metà tra Drive in e Disco Ring con atmosfere anni Settanta e Ottanta, subito schizzato tra i video più visti su YouTube, grazie anche alla condivisione del link su WhatsApp. Una satira grottesca, ma soprattutto una grande dichiarazione d’amore all’Italia e alla canzone melodica nostrana. Come si evince già dall’introduzione, unica parte dello show in russo.

“Buonasera gentili spettatori, per tradizione oggi sarebbe dovuta uscire la puntata di Capodanno, ma per come è stato il 2020 abbiamo deciso di non girarla”, spiega Ivan Urgant seduto in sala regia con aria corrucciata. E prosegue: “Quest’anno non siamo potuti andare all’estero, nessuno è potuto venire da noi e abbiamo capito che era il caso di dimenticare almeno per un attimo che siamo così divisi e di ricordarci che siamo un solo grande Pianeta. E che cosa amiamo più di tutto guardare a Capodanno? I concerti delle stelle del pop italiano. Perciò ci siamo rivolti ai nostri colleghi italiani e loro ci hanno consentito di mandare oggi in onda su Pervyj kanal lo show musicale del Capodanno italiano che si intitola Ciao, 2020!. Le fantastiche canzoni, il suono della lingua italiana, gli artisti italiani vi aiuteranno a migliorare l’umore e vi permetteranno di salutare questo 2020 a cuor leggero. Passo la parola ai colleghi italiani”.

Inizia così la finta trasmissione italiana con lo stesso conduttore di San Pietroburgo nei panni di un italiano stereotipato dal nome Giovanni Urganti canta in italiano sulle note del film sovietico Karnavanaja noch (La notte di carnevale) del 1956. Sul palco si avvicendano poi diversi ospiti da Julija Zivert, ribattezzata Giulia Ziverti, a Egor Krid, per l’occasione Giorgio Criddi. Due coppie: il cantante Daniil Prytkov, in arte Niletto, che qui diventa Niletto Niletti, e la vlogger Klava Koka, rinominata Claudia Cocca, e “La soldinetta e Vittorio Isaia”, alias la star pop Monetochka insieme al marito e produttore Viktor Isaev.

È la volta poi di Ivan Dorn che diventa Giovanni Dorni e del gruppo Arti e Asti che altri non sarebbero che Artjom Umrikhin ed Anna Dzjuba, alias Artik & Asti. Le band Little Big, Krem Soda e Frukty diventano rispettivamente Piccolo Grandi, Crema de la soda e Tutti Frutti. Aleksandr Pal si esibisce nei panni di Alessandro Pallini e il rapper Dzhigan in quelli di Gigi.

Quattro attrici del serial russo Ciki fingono di essere le protagoniste del film Quattro putane. Poi interviene la showgirl Olga Buzova come Ornella Buzzi, mentre l’attore comico Garik “Igor” Kharlamov si esibisce come Enrico Carlacci. Fanno inoltre la loro comparsa anche gli attori Dmitrij Khrustaliov e Aleksandr Gudkov che si presentano come Matteo Crustaldi e Alessandro Gudini, mentre l’attrice Alla Mikheeva viene chiamata Allegra Michele. Arriva persino il Papa ad “autorizzare” il nuovo anno. Il tutto condito di neon, colori accesi, battute trash.

Il video si inserisce in una lunga tradizione di omaggi russi ai nostri Albano e Romina, Ricchi e Poveri, Adriano Celentano e Toto Cutugno e alla cinematografia italiana anni Settanta e Ottanta. Come il film Formula dell’amore del 1984 del regista sovietico Mark Zakharov: una favola basata sulle leggendarie avventure di Giuseppe Balsamo Cagliostro nella Russia del 1780 con intermezzi musicali come Uno momento. Oppure il cartone animato Avventure di Capitan Vrungel, andato in onda tra il 1976 e il 1979, ispirato all’omonimo libro di Andrej Nekrasov, dove i mafiosi “Bandito e Gangsterito” si esibiscono in una canzone dall’improbabile musicalità latina. Nel film del 1973 Una matta, matta, matta corsa in Russia diretto da Franco Prosperi ed Eldar Rjazanov, gli attori – anche russi – recitano in italiano e Magomaev canta Amore mio, vieni! su musica di Carlo Rusticelli.