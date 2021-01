caterina-balivo-e-la-sorpresa-del-marito:-il-sogno-di-tutti-in-questo-momento

Caterina Balivo sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui viene mostrata la sorpresa che suo marito le ha preparato per capodanno.

Caterina Balivo (Instagram)

Caterina Balivo è una famosa conduttrice ed ex modella.La sua carriera comincia in Rai, ed è proprio su questa ente televisiva che troverà la definitiva consacrazione. Negli anni conquista tutti e diventa un volto di punta della televisione.

È un personaggio la cui vita privata interessa e non poco gli appassionati di cronache rosa. Grazie alla sua eleganza, la sua naturalezza ed il suo mostrarsi sempre acqua e sapone le hanno permesso di acquisire sempre più fama e di riuscire ad essere la star che è oggi.

Le sue foto sui social vengono sempre apprezzate molto da chi la segue ed anche il più semplice scatto riesce a metterla al centro della notizia. Un esempio perfetto è stata la foto da lei pubblicata poco prima della festività natalizie in cui addirittura il suo albero di natale è riusucito a prendersi la scena.

In questi giorni l’ex modella ha vissuto i preparativi per le feste e, come piace a mole persone di spettacolo ha voluto condividere questi momenti con i propri follower. Uno in particolare ha catturato l’attenzione dei fan più accaniti.

Caterina Balivo grazie alla sua fama vanta un grande seguito sui social. La sua pagina Instagram vanta oltre 1,4 milioni di follower, la cui maggioranza non sdegna di mostrare il proprio apprezzamento per lei.

Proprio su Instagram la bella conduttrice ha condiviso un video tra le sue storie che i suoi follower hanno molto apprezzato. Nel video in questione i protagonisti sono lei ed il marito, intenti a festeggiare il capodanno.

Guido Maria Brera, scrittore e dirigente d’azienda, è il marito della Balivo. Nel video dice alla moglie che domani si sarebbe dovuta svegliare presto, prima delle sei massimo sei e un quarto si sarebbe dovuta svegliare.

Il motivo è molto particolare. Il marito infatti gli dice che l’avrebbe portata da qualche parte per festeggiare l’anno nuovo. Lo scrittore non ha voluto dichiarare dove avrebbe portato la moglie, e neanche dalle sue storie ne siamo venuti a conoscienza.