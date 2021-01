Bra, l’assessore Luciano Messa: “Il piano neve è iniziato questa mattina alle 5 ed è operativo”

Uno scorcio imbiancato di via Pertini, via San Giovanni Bosco e viale Rimembranze, nel quartiere Oltreferrovia a Bra

Dopo la leggera imbiancata di Capodanno, da questa notte Bra è nuovamente sotto la neve. Una ventina (circa) i centimetri, già, caduti sulla città della Zizzola.

Per un quadro aggiornato della situazione, abbiamo contattato telefonicamente Luciano Messa, l’assessore braidese con le seguenti deleghe: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Opere stradali e viabilità, sotto-servizi, Servizi in rete, Edilizia scolastica e sportiva, Patrimonio, Quartieri e Frazioni, Protezione civile.

L’assessore braidese Luciano Messa

“Da questa mattina, sono personalmente in giro per la città a monitorare la situazione. I cantonieri sono in azione con sabbiatura e salatura delle strada, così come con le lame. Il piano neve è iniziato questa mattina alle 5 ed è operativo.

Un primo passaggio delle lame è stato effettuato in tutta Bra. Per quanto riguarda le nostre salite, si è già passati almeno due volte. Non essendoci il normale transito di autoveicoli, data la zona rossa, sabbia e sale ci mettono più tempo a sciogliere la neve sulle carreggiate.

Le previsioni del tempo dicono che dal tardo pomeriggio di oggi diventa pioggia mista a neve, questa notte e domattina presto solo pioggia. Continueremo gli spargimenti di sabbia e sale e, se necessario, nel pomeriggio ripasseremo nel centro città con le lame. Le salite, invece, saranno costantemente monitorate e pulite“.