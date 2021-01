asti:-controlli-intensificati-della-polizia-di-stato-nel-periodo-natalizio

Spread the love

Durante Festività del Natale 2021/Capodanno 2021, come pianificato nel corso di una apposita riunione tecnico-operativa nel corso della quale è stato diffusamente esaminato l’andamento dei reati attraverso una lettura “georeferenziata”, la Polizia di Stato – Questura di Asti, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, ha attuato un articolato dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati sull’intero territorio comunale, diretto a prevenire e reprimere principalmente i reati contro il patrimonio ed a verificare il rispetto delle norme di contenimento in atto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto.

Il 22, 24 e 31 dicembre, in particolare, la Questura di Asti ha operato con il prezioso apporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

In tre giorni sono state oltre 210 le persone controllate su strada, a piedi o a bordo di veicoli, e 115 i veicoli sottoposti a verifica. Due i locali pubblici sottoposti a controllo e nr. 2 le sanzioni amministrative elevate per inosservanza delle norme di contenimento imposte per l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel corso dell’attività di controllo sono stati identificati alcuni cittadini stranieri. Uno di questi, dimorante in provincia di Cuneo, al termine degli accertamenti è stato invitato a recarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di quella Provincia per definire la sua posizione sul territorio nazionale in relazione ad una domanda di “sanatoria” presentata l’estate scorsa.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, specie in questo fine settimana ed in occasione della Festività dell’Epifania, anche per assicurare il rispetto delle norme di contenimento in atto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

