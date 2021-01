10 dessert con tre ingredienti. Uno è la banana

Banana + altri due ingredienti: il dessert è pronto! Per grandi e piccini e per chi vuole preparare un dolce buono, ma semplice e veloce da fare

Quanti dolci si possono fare con una banana e altri due ingredienti? Noi ve ne suggeriamo almeno 10.

Solo tre ingredienti per preparare un dessert

Il primo della lista è la banana, un frutto talmente buono, cremoso e dolce che facilmente si presta alla preparazione di ricette golosissime e anche molto veloci. Basta aggiungere del miele o del burro di arachidi oppure del cioccolato e il gioco è fatto. E poi non devono mancare creatività e fantasia. Ma se proprio non avete tempo per pensare, seguite semplicemente i nostri consigli!

Dessert al cucchiaio

La banana è buona anche solo frullata e mescolata con yogurt, panna o ricotta. L’unico problema delle creme e delle mousse a base di banana è che tendono a scurirsi e quindi bisogna sempre condire la polpa con del succo di limone o, in alternativa, preparate il dolce poco prima di servirlo. Una ricetta al cucchiaio facilissima con la banana è la mousse al cioccolato che si prepara frullando la polpa di due banane con la polpa di mezzo avocado e due cucchiai di cacao in polvere dolce. Una vera goduria con pochissime calorie, per concedervi uno sfizio senza sensi di colpa. Per arricchirla un po’ potete utilizzare anche del latte di cocco e delle gocce di cioccolato.

Dessert da passeggio

Con la banana si possono preparare delle merende straordinarie per i bambini che vogliono sempre correre e giocare e che non stanno fermi un secondo. Basta sbucciarla, tagliarla alla base e infilzarla con uno stecco di legno da ghiacciolo. A questo punto intingetela nel cioccolato fuso e decorate con granella di nocciole.



Se preferite qualcosa di meno impegnativo c’è anche il sandwich di pane tostato con burro di arachidi e fette di banana. Una delizia per grandi e bambini.

Dessert da bere

È sempre un buon momento per un frullato di banane, anche se fuori fa freddo. Il frullato, o smoothie se preferite la versione ghiacciata, è la merenda ideale perché dona energia e spezza la fame. Potete prepararlo semplicemente con latte e banane oppure potete arricchirlo con tanti ingredienti golosi come gelato alla vaniglia o al cioccolato, latte di cocco, burro di arachidi, caramello o yogurt bianco.

Se vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca e a questo punto avete voglia di preparare in pochi minuti un dessert con le banane con soli tre ingredienti, bene: ecco nella gallery suggerimento.