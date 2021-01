usa-2020,-pence-dice-no-al-deputato-che-gli-chiede-di-ribaltare-il-voto

Gli avvocati di Mike Pence hanno chiesto a un giudice federale del Texas di respingere l’istanza del deputato repubblicano Louie Gohmert che mira a costringere il vicepresidente Usa a ignorare i voti di vari Stati chiave quando il Congresso si riunirà il 6 gennaio sotto la sua guida per certificare la vittoria del president eletto Joe Biden. Lo riporta la Cnn. I legali di Pence sostengono che le questioni legali sollevate da Gohmert dovrebbero essere eventualmente indirizzate alla Camera e al Senato. Anche il presidente uscente Donald Trump avrebbe sollecitato Pence a interferire ribaltando l’esito del voto.

Secondo la Cnn, ci sono almeno un paio di senatori repubblicani e circa 140 deputati del Grand Old Party pronti a contestare il 6 gennaio l’esito del voto delle presidenziali in alcuni Stati. Ma occorrerebbe il consenso di entrambi i rami del Parlamento, e la Camera è controllata dai democratici.

L’istanza di Gohmert è stata definita “una contraddizione legale ambulante” nel ricorso presentato dai legali di Pence. “Ironicamente, la posizione del rappresentante Gohmert, se adottata dalla Corte, lo priverebbe della sua opportunità come membro della Camera di sollevare obiezioni sul conteggio dei voti elettorali e quindi di discuterle e votarle”, si legge nel ricorso. Finora nessuna autorità, dalle corti federali ai dipartimenti di Giustizia e Sicurezza Nazionale, ha trovato elementi credibili a sostegno della tesi che i Democratici abbiano messo in campo una frode elettorale su larga scala ai danni di Trump. Nonostante ciò, secondo la Cnn potrebbero essere almeno 140 i membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti che il prossimo 6 gennaio voteranno contro il risultato del conteggio.

Dalle carte presentate si apprende come alla causa si sia arrivati dopo che il vice presidente non ha dato il suo sostegno al piano per il ribaltone, fondato sulla contestazione come incostituzionale della legge a cui dal 1889 il Congresso si riferisce per il conteggio dei voti elettorali. “Gli avvocati dei ricorrenti hanno tentato di risolvere con un accordo la disputa legale, anche riferendo ai legali di Pence l’intenzione di chiedere un’ingiunzione immediata se non si fosse raggiunta un’intesa”, si legge nel ricorso. Dalle carte non è chiaro tuttavia se al vice di Trump sia stato chiesto specificatamente di contare i voti repubblicani invece di quelli democratici o se le due parti abbiano solo discusso le questioni legali relative al fatto che avesse l’autorità per farlo. Rimane il fatto che Pence il giorno dell’Epifania si troverà nella posizione scomoda di dover presiedere la seduta del Congresso che sancirà la vittoria di Joe Biden, mentre The Donald potrebbe voler sferrare proprio quel giorno l’ultimo affondo per tentare di capovolgere il risultato del voto. Tanto che su Twitter ha già dato appuntamento ai suoi sostenitori: “Ci vediamo a Washington il 6 gennaio. Non mancate, seguiranno informazioni”.