Spread the love











Stefano De Martino debutta come attore nella nuova stagione di “Che Dio ci aiuti 6”. In un’intervista Elena Sofia Ricci ha annunciato la partecipazione del ballerino come attore. Ecco i dettagli. Leggi anche: Mariacarla Boscono, paparazzata con l’ex. E Stefano De Martino? Stefano De Martino diventa attore: le indiscrezioni sono state confermate proprio da una […]

L’articolo Stefano De Martino attore: il suo debutto in “Che Dio ci aiuti 6” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...