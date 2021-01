spaghetti-alla-carbonara…-di-cachi!

«E tu come la fai la carbonara?» Tutto mi sarei aspettata come risposta tranne quella che prevedeva l’utilizzo dei cachi. E invece una mia amica mi ha raccontato di questa originale ricetta. Non ce ne vogliano i puristi della tradizione. L’abbiamo chiamata “carbonara” perché gli ingredienti (tranne l’uovo) e il procedimento sono simili a quelli della celebre pasta romana, ma diciamo che si tratta di un primo che utilizza e accosta in modo particolare questo dolce frutto autunnale.

Cachi al posto delle uova

Come vi sembra l’idea? Io l’ho provata e mi ha convinto! In questa variazione della carbonara, i cachi vengono utilizzati in sostituzione delle uova. Frullandoli si ottiene una crema con cui amalgamare la pasta. Il caco contrasta il sapore ricco del guanciale e del pecorino, ma allo stesso tempo li accompagna in dolcezza.

La ricetta della carbonara di cachi

Ingredienti

Per fare la carbonara di cachi procuratevi dei cachi (uno ogni 100 g di pasta circa) poi, come nella classica carbonara, spaghetti, guanciale, pecorino e pepe.

Procedimento

Mettete a bollire una pentola con l’acqua.



Prendete i cachi: togliete la buccia, eliminate eventuali semi all’interno e frullate la polpa fino a ottenere un composto omogeno.



Taglite quindi il guanciale a cubetti e fatelo rosolare in padella fino a quando sarà diventato croccante.



Quando l’acqua bolle, salate e buttate la pasta.



Trascorso il tempo di cottura, scolate la pasta, quindi rovesciatela nella padella del guanciale e aggiungete anche il caco frullato.



Terminate con una spolverata di pecorino e un pizzico di pepe.