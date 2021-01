soleil-sorge-contro-l’ex-fidanzato-luca-onestini:-“persona-sbagliata”

Spread the love











Soleil Sorge torna ad attaccare il suo ex fidanzato, Luca Onestini, questa volta ci va giù pesante con una frecciatina al veleno postata su Instagram, ecco cosa ha detto l’ex di Uomini e Donne Soleil Sorge torna all’attacco contro l’ex fidanzato, Luca Onestini, in molti si ricorderanno di loro per la loro storia travagliata nel […]

