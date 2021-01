roberto-bolle-e-i-complimenti-alla-regina-della-tv:-strana-coppia

Roberto Bolle inizierà il 2021 in un modo scoppiettante, ad affiancarlo molti ospiti ma i suoi complimenti li rivolge ad una bella bionda. Vediamo di chi si tratta

Roberto Bolle

“Comincerò il 2021 ballando con Vasco Rossi e cantando con Michelle Hunziker. Sarà una figata pazzesca“, queste le parole del bellissimo Roberto Bolle che anche quest’anno ci allieterà con il grande show “Danza con Me“.

Il primo dell’anno andrà in onda su Rai 1 lo spettacolo che unisce da parecchi anni musica, danza ed eleganza. Ed il padrone di casa sarà il noto ballerino Roberto Bolle. “L’arte e lo spettacolo sono ristoro per l’anima e lo spirito” sottolinea Bolle.

Ideatore e direttore artistico entrerà nelle case degli italiani il primo giorno del 2021 e immediatamente si può percepire l’emozione che vivrà al solo pensiero.

“E’ una grande responsabilità. Viviamo un tempo sospeso a cui non bisogna abituarsi, e questa trasmissione cercherà di mandare messaggi di speranza e cambiamento. L’obiettivo è far entrare nelle case energia positiva, un sorriso, un briciolo in più di bellezza, armonia e poesia” aveva raccontato ad un’intervista.

“Danza con me”

Avendo trascorso un 2020 complesso e malinconico in molti aspetti, quest’anno l’edizione del 1 Gennaio sarà ancora più particolare. Esserci nonostante tutto, uniti l’uno con l’altro per far fronte alle difficoltà: questo il messaggio che l’artista vuole lanciare.

Un momento di bellezza e di speranza in un contesto così difficile e buio per l’umanità intera mai come quest’anno è stato importante.

Roberto Bolle ha già più di una volta espresso il suo parere al riguardo, descrivendo le difficoltà che anche il mondo dello spettacolo sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.

“In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati, tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a Danza con Me come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’Arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi.”

L’Arte, come è stata definita dall’autore del programma, è vita, è la custode della nostra umanità migliore, è la spinta che ci ricorda quello che siamo e ci fa vedere quello che potremmo e potremo tornare ad essere, pensare, creare e come tale va difesa e portata avanti.

Con la speranza di poter tornare presto a teatro Bolle è giunto alla sua quarta edizione di “Danza con me“. Durante il programma, realizzato con innumerevoli difficoltà vista la situazione che il mondo intera sta vivendo, il ballerino non sarà solo.

Roberto Bolle: Chi sarà al suo fianco?

Roberto Bolle e Michelle Hunzigram

Tanti gli ospiti che arrivano da altri mondi per affiancare Roberto Bolle come Vasco Rossi, Diodato, Ghali e tanti danzatori che entreranno in scena ballando sulle punte: quali Nicoletta Manni e Virna Toppi direttamente dal Teatro alla Scala.

Alla conduzione un trio inedito: Francesco Montanari, Stefano Fresi e la bella Miriam Leone ma oggi i complimenti del grande ballerino sono rivolti a qualcun altro.

Poche ore fa ha infatti pubblicato sul suo profilo Istagram una sequenza di foto che lo ritraeva assieme alla conduttrice, amatissima dal pubblico italiano, Michelle Hunziker.

“E’ la mia prima volta che canterò con lei” ha confessato Bolle. “Faremo un viaggio tra i musical più amati. Michelle presenterà anche un pezzo contro la violenza sulle donne. Abbiamo pensato che fosse l’anno giusto per parlarne, per l’incremento dei casi dovuto al lockdown. Un pezzo forte, che non lascia spazio ad altri commenti».

Questo quanto accennato da alcune indiscrezioni ma ad oggi è proprio il ballerino a scrivere sotto le immagini che li ritraggono insieme “La splendida Michelle. Che gioia lavorare insieme“.

Sfogliando poi il suo profilo si intravedono altre foto dei due artisti alle prese con il backstage del programma. E sembra proprio che tra i due ci sia un ottima complicità lavorativa.

Che dire, siamo tutti curiosi di vedere lo show.