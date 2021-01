riso-bianco,-filetto-di-maiale-e-soia-per-un-secondo-facile-e-alternativo

Vi piace la carne di maiale, il riso e la salsa di soia? Allora dovete provare questa ricetta, facile e veloce da preparare (esclusa la marinatura!) che si cuoce in un attimo e che è perfetta per risolvere una cena. Pochi gli ingredienti che vi serviranno: un filetto di carne di maiale, cipolle di Tropea, salsa di soia, peperoni e riso. Cinque alimenti facili da reperire, una preparazione semplice e, il risultato, una cena easy da condividere anche all’ultimo momento.

Perché il filetto di maiale

Questa ricetta prevede un taglio di carne molto magro e il filetto è quasi completamente privo di grasso. Si acquista solitamente in un pezzo intero e difficilmente pesa più di 600 g, quantitativo perfetto per una cena di quattro persone. Le sue carni delicate sono perfette per cotture in umido o per le marinature.

La preparazione del riso

Il riso più adatto per questa ricetta è il basmati, dai chicchi lunghi e dal profumo delicato. Questo riso è particolarmente indicato anche per chi segue un regime dietetico perché ha meno calorie delle altre tipologie e dona un senso di sazietà elevato. Per prepararlo seguite qui le indicazioni e poi servitelo in una grande teglia dove disporrete anche la carne e i peperoni. Se preferite invece separare i due alimenti, non vi resterà che portarli in tavola in ciotole distinte, in modo che ognuno poi scelga come comporre il piatto.

La ricetta del riso con la carne di maiale

Procuratevi un filetto di maiale, tagliatelo a listarelle e poi lasciatelo marinare per due ore in una grande ciotola con un filo di olio extravergine e 200 ml di salsa di soia. Aggiungete tre peperoni gialli puliti e affettati e una cipolla di Tropea, anch’essa pulita e tagliata a fettine. Mescolate bene il tutto, coprite con un foglio di pellicola e poi lasciate marinare in frigo. Una volta trascorso il tempo, versate tutto in un wok e fate cuocere la carne con i peperoni per una ventina di minuti, a fuoco vivace. Rigirate spesso, per evitare che si attacchi. Nel frattempo preparate il riso pilaf come indicato più sopra e quando questo sarà pronto, portate tutto in tavola, senza dividere in singole porzioni.