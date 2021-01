Più libertà, più baci, più viaggi, più concerti: il calendario dei creativi che manda al diavolo il 2020

Guardare con fiducia al 2021 e nello stesso tempo mandare a quel paese il 2020, con la pandemia e tutte le sofferenze che ha portato con sé: è il duplice obiettivo del calendario dello studio di comunicazione milanese Lateral Creative Hub, significativamente basato sullo slogan “F*ck 2020”. Ogni mese è contrassegnato da un augurio, ispirato a ciò che più è mancato a ciascuno di noi nel corso degli ultimi mesi: dai baci ai viaggi, dallo shopping ai concerti, dai teatri alle feste, dall’arte alle nuotate. “Il calendario era nato per essere inviato ai clienti dello studio, ma visto il successo che hanno riscosso le immagini pubblicate sui nostri profili social abbiamo deciso di renderlo acquistabile per tutti su richiesta – spiega Francesco Fallisi, direttore creativo di Lateral Creative Hub – Il 2020 è stato un anno difficile, crudele e doloroso per tutto il mondo. Il desiderio è quello di voltare pagina e noi abbiamo cercato di farlo utilizzando il potere del design, dell’immaginazione e dell’ironia”.