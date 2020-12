pesticida-tossico:-il-2020-si-conclude-con-altre-decine-di-richiami-per-ossido-di-etilene,-passati-sotto-silenzio

L’anno si conclude con altre decine di prodotti contaminati da ossido di etilene. Il Ministero della salute anche in questi ultimi giorni del 2020 sta richiamando decine e decine di alimenti di vario tipo contaminati dal pericoloso pesticida, tossico e cancerogeno, finito sulle nostre tavole attraverso i semi di sesamo importati dall’India.

Da 10 anni, da quando lavoriamo, non abbiamo mai assistito a un richiamo così prolungato, capillare e imponente che mette in luce la gravità di quello che sta succedendo e che sta passando sotto silenzio.

Alcuni siti del settore alimentare ne hanno parlato ma purtroppo, nonostante la gravità della situazione, questi richiami sono stati ignorati dai principali media eppure meriterebbero un’attenzione nazionale per due ragioni: la prima è che riguardano un pericoloso pesticida cancerogeno che finisce sulle nostre tavole attraverso i semi di sesamo importati dall’India; la seconda è che i prodotti contaminati sono ormai centinaia e la situazione è fuori controllo visto che ogni giorno, come vi abbiamo raccontato negli ultimi due mesi, ne vengono ritirati di nuovi.

Ad oggi si parla di circa 3 milioni di chili di sesamo contaminato da ossido di etilene, bloccati e richiamati. Esso so trpvamp anche all’interno di mix con i quali sono stati prodotti snack dolci o salati.

Usato nell’industria chimica per le sue proprietà disinfettanti contro batteri, funghi e virus, il suo utilizzo oggi non è consentito ad uso alimentare in Europa. L’ossido di etilene è classificato infatti come mutageno di categoria 1B, cancerogeno e composto tossico per la riproduzione, secondo il Reg. (CE) 1272/2008. Da settembre 2020, il sistema europeo RASFF ha notificato l’ingresso nei paesi Ue di diversi lotti di semi di sesamo contaminati con ossido di etilene provenienti soprattutto dall’India dove invece l’uso è ammesso anche per il cibo.

In molti casi, la concentrazione di ossido di etilene negli alimenti per cui è stata diramata l’allerta è stata di oltre 1000 volte il limite massimo di residui consentito nell’Unione europea (0,05 milligrammi per chilogrammo).

I rischi per la salute umana, secondo la Commissione Ue, sono diversi dato che l’ossido di etile è mutageno, cancerogeno e tossico per la riproduzione.

I nuovi prodotti ritirati solo nell’ultima settimana

Qui di seguito i nuovi prodotti ritirati in questi ultimi giorni dal Ministero della salute:

Artigiano del Bio – MIX SEMI TOSTATI BIOLOGICI. Qui l’avviso di sicurezza

PENSA BIO BIO – MIX SEMI TOSTATI BIOLOGICI. Qui l’avviso di sicurezza

PUREZZA BIO – MIX SEMI TOSTATI BIOLOGICI. Qui l’avviso di sicurezza

Gianluca Londi – I Rusticini con farina Integrale e sesamo 40gr. Qui l’avviso di sicurezza

Gianluca Londi – I Rusticini con farina Integrale e sesamo 500gr. Qui l’avviso di sicurezza

Gianluca Londi – I Rusticini con farina Integrale e sesamo 120gr. Qui l’avviso di sicurezza

Comunità San Patrignano Soc. Coop Sociale – Grissini Sesamo e Crusca. Qui l’avviso di sicurezza

ANTICO MOLINO ROSSO – SEMI DI SESAMO BIO. Qui l’avviso di sicurezza

FRUTTO DELLE MACINE – SEMI DI SESAMO BIO. Qui l’avviso di sicurezza

TASTE OF NATURE – BARRETTA ALLE MANDORLE. Qui l’avviso di sicurezza

TASTE OF NATURE – BARRETTA AI CRANBERRIES BIO. Qui l’avviso di sicurezza

Michelotti & Zei s.r.l. – Semi essiccati di sesamo nero. Qui l’avviso di sicurezza

Com’è finito sulle nostre tavole?

Sembra che i produttori indiani abbiano utilizzato in maniera consapevole, da quasi un anno, grandi quantità di ossido di etilene per la coltivazione del sesamo. Per fortuna i controlli in entrata hanno permesso di individuare gli alimenti pericolosi per la salute e ritirare i lotti contaminati. E si parla ormai di centinaia di alimenti coinvolti, dall’olio di sesamo ai grissini, dalle barrette ai mix di semi.

Impossibile sapere se li abbiamo consumati, inconsapevolmente. L’unica cosa che possiamo fare è controllare se abbiamo acquistato prodotti ritirati dalle autorità sanitarie.

