pappe-per-neonati-ritirate-per-presenza-di-allergeni:-tutte-le-marche-e-i-lotti

Altre 4 pappe per neonati sono risultate contaminate da un allergene, la soia, non dichiarato in etichette. Per questo ne è stato disposto il richiamo da parte del Ministero della salute.

Anche le pappe per bambini, che dovrebbero essere sicure e sottoposte a rigorosi controlli sono risultate contaminate da un allergene, la soia, non presente nell’etichetta. Era accaduto già qualche giorno fa quando erano state ritirate due pappe del marchio Selex.

Ma adesso arrivano altri quattro richiami di prodotti con marchi differenti ma accomunati dallo stesso produttore: GITTIS NATURPRODUKTE Pöll Beteiligungs- GmbH, con sede a Puch in Austria.

Secondo quanto si legge negli avvisi di sicurezza del Ministero, le quattro pappe ritirate appartengono ai marchi Eurospin e Agorà Network Scal e non sono adatte al consumo da parte di chi è allergico alla soia.

Qui tutti i dettagli sui prodotti ritirati:

Crema di riso mais e tapioca 200g – Prime pappe Eurospin Italia : data di scadenza 2/3/2022, lotti di produzione CI, BI. Qui l’avviso di sicurezza

: data di scadenza 2/3/2022, lotti di produzione CI, BI. Qui l’avviso di sicurezza Crema di cereali 200g – Prime pappe Eurospin Italia : data di scadenza 1/3/2022 e 11/5/2022, lotti di produzione CI, DJ, QK. Qui l’avviso di sicurezza

: data di scadenza 1/3/2022 e 11/5/2022, lotti di produzione CI, DJ, QK. Qui l’avviso di sicurezza Crema di riso, mais e tapioca 220g – Via verde bio primia Agorà Network Scarl : data di scadenza 5/5/2022 , lotti di produzione NK, OK. Qui l’avviso di sicurezza

: data di scadenza 5/5/2022 , lotti di produzione NK, OK. Qui l’avviso di sicurezza Crema di riso, mais e tapioca 220g – Via verde bio primia Agorà Network Scarl: data di scadenza 3/12/2022 , lotti di produzione CF, DF. Qui l’avviso di sicurezza

Se di recente avete acquistato uno di questi prodotti fate attenzione, soprattutto se i vostri bambini sono allergici alla soia. Potete riportrarli indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

