pandemia-e-vaccini,-ma-anche-brexit-nei-discorsi-di-merkel,-macron-e-johnson

Il 2020 è stato l’anno della pandemia e la pandemia è stata al centro dei discorsi di Capodanno dei principali leader europei. A cominciare dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Fa eccezione, almeno in parte, il primo ministro britannico Boris Johnson: il suo messaggio è stato dedicato in buona parte alla Brexit, che scatta proprio nella notte.

L’ultimo messaggio di fine anno di Merkel

“Lasciatemi dire una cosa personale: tra nove mesi ci sono le elezioni federali per le quali non mi ricandido, perciò questa è probabilmente l’ultima volta in cui io mi posso rivolgere a voi in un discorso di fine anno come cancelliera federale. Penso di non esagerare nel dire che mai negli ultimi 15 anni abbiamo tutti trovato l’anno vecchio così difficile, e nonostante tutte le preoccupazioni e lo scetticismo, non abbiamo mai aspettato il nuovo anno con così tanta speranza”. Angela Merkel si è lasciata andare a una nota privata in un discorso incentrato sulla crisi provocata dal coronavirus. Tra l’altro ha ricordato il dolore di chi ha subito una grave perdita o combatte ancora con gli effetti della malattia e poi sente negare da qualche “irriducibile” l’esistenza stessa del virus. “Le teorie del complotto – ha detto – non sono solo false e pericolose, sono anche ciniche e crudeli nei confronti di queste persone”.

“Questi giorni, queste settimane, sono tempi difficili per il nostro Paese – ha proseguito Merkel – E rimarrà così per un bel po’. Come superare questa pandemia dipenderà da tutti noi. L’inverno è, e sarà, duro. Sappiamo cosa possiamo fare per contrastare il virus. I mezzi più efficaci oltre al vaccino sono nelle nostre mani, attenendoci alle regole, ognuno di noi, tutti insieme”.

La cancelliera ha quindi rimarcato la portata e gli effetti della crisi sanitaria: “La pandemia di coronavirus è stata ed è una sfida politica, sociale, economica. È una crisi storica che ha imposto tanto a tutti, troppo ad alcuni. So che vi ha richiesto un’incredibile fiducia e pazienza e continuerà a richiedervi di impegnarvi in questa storica dimostrazione di forza. Per questo vi ringrazio dal profondo del cuore. Alla fine di questo anno senza fiato è anche il momento di fermarsi un momento e piangere. Come società non dobbiamo dimenticare quanti hanno perso una persona cara senza poterle essere vicini nelle ultime ore”.

Merkel ha poi voluto guardare al futuro, all’uscita dal tunnel: “Che cosa mi fa sperare? Da qualche giorno, la speranza ha dei volti: quelli dei primi vaccinati, delle persone più anziane e dei loro infermieri, del personale medico nelle unità di terapia intensiva. Non solo qui, ma in tutti i Paesi europei e in molti altri. Ogni giorno sono di più, gradualmente verranno aggiunti altri gruppi di età e professionali, poi tutti quelli che lo desiderano. Mi vaccinerò anche io, quando sarà il mio turno. Anche gli scienziati mi danno speranza, in tutto il mondo, ma soprattutto qui in Germania. Qui è stato sviluppato il primo test del coronavirus affidabile e ora anche il primo vaccino approvato in Europa e in molti Paesi del mondo”.

Macron: “No a ingiustificabili ritardi” nelle vaccinazioni

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha promesso di evitare “ingiustificabili ritardi” nella vaccinazione di massa appena avviata nel Paese. Criticato da chi ritiene la vaccinazione troppo lenta, soprattutto rispetto alla Germania, nel suo messaggio di fine anno alla nazione ha anche assicurato che non permetterà “a nessuno di giocare con la sicurezza” della campagna di immunizzazione.

Il capo dell’Eliseo ha ringraziato chi ha tenuto in piedi il Paese in “questo storico test” che “ha rivelato la forza della nazione” francese. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron durante il suo discorso di fine anno e riferendosia alla pandemia del Covid-19. “Il nostro Paese è uno di quelli che è intervenuto di più, che ha più sostenuto i giovani, i lavoratori, gli imprenditori”, ha aggiunto, promettendo di evitare “lentezze ingiustificate” nella campagna di vaccinazione, mentre da qualche giorno hanno cominciato ad emergere critiche sulla strategia di Parigi.

Macron ha parlato anche dell’uscita del Regno Unito dall’Ue: “Il Regno Unito resta nostro vicino, ma anche nostro amico e alleato. Questa Brexit è stata figlia del malessere europeo e di tante bugie. Voglio dirlo questa sera molto chiaramente: il nostro destino è soprattutto in Europa”.

Johnson: “Momento fantastico, la libertà nelle nostre mani”

Nel suo messaggio per il nuovo anno, poche ore prima del divorzio dal mercato unico europeo, il primo ministro britannico Boris Johnson ha assicurato che il Regno Unito sarà “aperto, generoso, rivolto verso l’esterno e il libero commercio”. “E’ un momento fantastico – ha detto – abbiamo la libertà nelle nostre mani e sta a noi sfruttarla al meglio”. Il premier ha poi voluto mandare un segnale di speranza nel pieno della crisi pandemica, ora che è iniziata la campagna vaccinale: la “lotta è dura” dopo il rilevamento della nuova variante di coronavirus in Inghilterra “ma quando il sole sorgerà domani nel 2021 avremo la certezza di questi vaccini: hanno fatto da apripista nel Regno Unito che è anche libero di fare le cose in modo differente e se necessario meglio dei nostri amici nella Ue”.

Johnson ha anche esortato le quattro nazioni che compongono il Regno Unito a lasciarsi alle spalle le divisioni degli ultimi anni legate alla Brexit e a concentrarsi sui loro legami comuni. “Penso che sarà l’istinto travolgente delle persone di questo Paese a riunire come un unico Regno Unito lavorando insieme per esprimere i nostri valori in tutto il mondo”.