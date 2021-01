milano,-maxi-sequestro-di-630-chili-di-botti-illegali

I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno sequestrato complessivamente 630 kg di fuochi d’artificio illegali nei comuni di Milano, Rho e Rozzano, arrestando due italiani e denunciandone a piede libero altri due e un cinese. Il risultato è arrivato dopo alcune indagini sul campo e il monitoraggio dei mercatini online. Qui tra le numerose offerte di prodotti natalizi, hanno individuato alcune proposte di vendita di fuochi d’artificio di vario genere, pubblicate da utenti registrati con pseudonimi, i quali si proponevano alla potenziale clientela tramite contatto cellulare o con messaggi.

In particolare, nell’abitazione di un inserzionista sono stati scoperti e sequestrati 25 chili di botti di vario genere ed alcuni ordigni artigianali di tipo ‘cipolla’, anche con nomi evocativi come ‘Apocalisse’, oltre a 29 grammi di marijuana. Successivamente, presso una pizzeria gestita da due italiani, è stato individuato un vero e proprio deposito clandestino di fuochi d’artificio dove venivano conservati, pronti per la vendita, materiali esplodenti tra cui petardi di fabbricazione artigianale per un quantitativo di 480 kg. A questi si è aggiunto un ulteriore sequestro nel territorio di Rozzano nel Milanese di altri 119 kg di fuochi pirotecnici illegali.