milano,-incendio-nella-notte-nella-scuola-elementare-di-via-poerio

L’incendio si è sviluppato nella notte, con molta probabilità dalla segreteria, ora completamente distrutta. Il fumo e la fuliggine hanno raggiunto le aule della scuola elementare dell’istituto comprensivo Pisacane Poerio, in via Pisacane 9, senza danneggiarle come sembrava in un primo momento. Da capire quando sarà possibile il rientro in sicurezza nell’edificio dei 658 bambini.

Non c’è ancora chiarezza sulle cause dell’incendio, spento nella notte dall’intervento dei vigili del fuoco, che non sarebbe però collegato al cantiere presente nella scuola per lavori sulla facciata, collocato sul lato opposto dell’edificio. In mattinata i locali sono stati ispezionati dei tecnici di MM e del Comune, accompagnati nel sopralluogo dall’assessore all’Edilizia scolastica, Paolo Limonta, e dalla dirigente scolastica, Marcella Palma.

Non sono state danneggiate le aule che ospitano 30 classi e l’edificio non è inagibile. Ci vorrà comunque qualche giorno per capire quando i ragazzi potranno tornare a scuola in sicurezza. “Nessuna aula è stata coinvolta nell’incendio e nessuno spazio adibito alla didattica – spiegano da Palazzo Marino -. Sono stati gravemente compromessi due uffici della segreteria e un pezzo di corridoio attiguo. Fortunatamente la zona si potrà facilmente isolare”. A partire da questo pomeriggio e nei prossimi giorni verranno effettuate tutte le verifiche statiche nelle zone interessate dall’incendio per capire quanto è stato profondo il danno. E, assicurano dal Comune, sono già stati presi i contatti per la pulizia di tutte le aule non toccate dall’incendio, ma che comunque sono state invase da fumo e fuliggine.