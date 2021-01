mattarella,-condivisione-trasversale-sul-discorso-contro-‘illusori-interessi-di-parte’.-mentre-renzi-commenta-solo-i-vaccini

Una condivisione bipartisan, come capita praticamente ogni anno. Ma che questa volta ha una maggiore rilevanza. Nell’atteso discorso di fine anno di Sergio Mattarella – il più visto dal 1986, cioè da quando esiste l’auditel e quindi probabilmente di sempre – il presidente della Repubblica ha incluso alcuni messaggi evidentemente indirizzati alla politica. Concetti che arrivano in un momento fondamentale non solo perché siamo alla fine dell’anno della pandemia. Ma anche e soprattutto perché l’esecutivo di Giuseppe Conte è messo sotto pressione da Matteo Renzi alla vigilia di quello che per il presidente della Repubblica deve essere l’anno della ripartenza. E che soprattutto sarà l’ultimo del suo mandato: un Mattarella bis, ipotizzato da più parti, è da escludere e dunque bisognerà trovare una maggioranza ampia per eleggere un nuovo presidente nel gennaio del 2022.

Prima però ci sarà da affrontare il 2021. Un anno che il capo dello Stato ha definito come il “tempo di costruttori“, “un passaggio decisivo per uscire dall’emergenza e per porre le basi di una stagione nuova”. Per questo motivo “non si deve perdere tempo” e “non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte”. Una frase che sembra rivolta all’attuale caos della maggioranza, in balia delle richieste del leader di Italia viva che minaccia di far cadere il governo in un momento delicatissimo. “Non si tratta di annullare le diversità di idee, di ruoli, di interessi ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà”, ha detto Mattarella, che sull’unione istituzionale ha insistito più volte durante tutto l’anno appena trascorso.

Un passaggio colto anche dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte. “Questo nuovo anno deve aprirsi con fiducia, speranza e responsabilità, la stessa che, come ha ricordato il Presidente Mattarella, dobbiamo avere nella consapevolezza che ognuno dipende dagli altrì. Tra i tanti passaggi del suo discorso particolarmente significativi, quello in cui ha ricordato gli sforzi profusi dal nostro Paese per promuovere una solidarietà europea contro questa emergenza e il grande merito dell’Unione Europea di non aver mancato il suo appuntamento con la storia”, sono le parole con le quali il premier ha lodato il discorso di fine anno. “È stata la solidarietà, nazionale e internazionale, a portarci fin qui, alle porte della rinascita. Ora arriva il compito più difficile, quello di continuare a restare coesi e di utilizzare rapidamente e al meglio le risorse utili a sostenere le persone più colpite da questa crisi, nella consapevolezza – come ha detto Mattarella – che ‘ora è il tempo dei costruttori‘. Sono certo che ce la faremo”. Il capo dell’esecutivo, dunque, pone l’accento sul quel passaggio politico inserito dal presidente della Repubblica nel suo dicorso per chiedere ai leader di rimanere coesi in un momento fondamentale.

“Non siamo in balia degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro”. Dal Presidente #Mattarella un messaggio che chiama a responsabilità, a senso di comunità, a impegno per la rinascita italiana insieme a un’Europa che sta cambiando. È tempo di ricostruire #discorsodifineanno pic.twitter.com/3N2Sjmg6HN — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) December 31, 2020



E Matteo Renzi? Si sarà riconosciuto in quegli “illusori interessi di parte“? E adesso sposerà una “convergenza di fondo”, senza spaccare la maggioranza di cui fa parte per permettere al Paese di “superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà”? “Le parole del Presidente rappresentano totalmente lo spirito di un Paese ferito ma pronto a ripartire”, si limita a dire il leader di Italia viva. Che preferisce commentare solo l’appello del capo dello Stato sui vaccini. “Il richiamo di Mattarella alla scienza e all’Europa mostra con chiarezza i due pilastri che permetteranno di uscire dal tunnel della pandemia: i vaccini e l’aiuto economico comunitario. Italia Viva ringrazia il Presidente della Repubblica per la sua guida autorevole e saggia”.

Il messaggio di #Mattarella è stato forte e chiaro. Inequivocabile. Non ci si lasci trascinare da interessi di parte. Si pensi alla comunità e all’interesse generale. Nessuno potrà dire di non aver capito. #Capodanno — Enrico Letta (@EnricoLetta) December 31, 2020



Chi invece ha notato il senso di quel riferimento è Enrico Letta, l’ex premier sfrattato da Palazzo Chigi proprio da Renzi. “Il messaggio di Mattarella è stato forte e chiaro. Inequivocabile. Non ci si lasci trascinare da interessi di parte. Si pensi alla comunità e all’interesse generale. Nessuno potrà dire di non aver capito“, ha scritto su twitter il direttore dell’École d’affaires internationales dell’università Sciences Po di Parigi. Più sfumato l’intervento di Nicola Zingaretti. “Non siamo in balia degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro. Dal Presidente Mattarella un grande messaggio che chiama tutti alla responsabilità, al senso di comunità e all’impegno per la rinascita italiana insieme a un’Europa che sta cambiando. È tempo di ricostruire. Grazie Presidente!”, dice il segretario del Pd. Stessi toni usati dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Le parole del Presidente Mattarella, come sempre, indicano la via da percorrere. La scienza ci offre l’arma più forte in questo momento: il vaccino. Restiamo uniti. Viva la Repubblica. Viva l’Italia”.

Le parole del Presidente rappresentano totalmente lo spirito di un Paese ferito ma pronto a ripartire#Mattarella https://t.co/9aPKJMCllL — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 31, 2020

Parla di strada da seguire anche il presidente della Camera, Roberto Fico. “Ci apprestiamo a metterci alle spalle un anno difficile, il più difficile dal dopoguerra ad oggi. Le parole del presidente Mattarella indicano la rotta da seguire per affrontare il 2021 e le numerose sfide che siamo chiamati a fronteggiare”, scrive su facebook la terza carica dello Stato. La seconda, invece, si concentra sull’appello alla responsabilità di Mattarella: “Ritengo giusto il forte richiamo del Capo dello Stato alla responsabilità di tutti gli italiani, ognuno per la sua parte, per superare l’emergenza”, dice invece la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Un messaggio simile a quello di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, la componente più dialogante dell’opposizione: “Credo in particolare sia molto importante che il Presidente della Repubblica abbia ribadito, in questa occasione solenne, l’appello ad un’unità sostanziale della nazione e della sua classe dirigente, unità che non cancella le distinzioni di parte ma che le supera in nome della comune responsabilità verso il futuro del Paese e verso le nuove generazioni”.

Le parole del Presidente Mattarella, come sempre, indicano la via da percorrere. La scienza ci offre l’arma più forte in questo momento: il vaccino.



Restiamo uniti.



Viva la Repubblica.



Viva l’Italia ???????? — Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 31, 2020

Dicono di condividere le parole di Mattarella, ma per motivi diversi, anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Che poi però sembrano stravolgerle a proprio piacimento. “Facciamo nostro il suo appello ad affrontare il piano europeo per la ripresa in modo concreto ed efficace, senza disperdere risorse come invece purtroppo è stato fatto negli ultimi mesi”, dice la leader di Fratelli d’Italia. “Noi – continua – siamo pronti a fare la nostra parte e ci auguriamo che anche il governo faccia la sua: definisca subito il piano e lo sottoponga al Parlamento, alle Regioni e alle forze sociali. Se non è in grado tolga il disturbo e lasci che il 2021 sia anche l’anno in cui gli italiani possano tornare a scegliersi un governo all’altezza delle sfide che ci attendono”. Per il leader della Lega, invece, il riferimento al “tempo dei costruttori” sono “parole sante, come fondamentale e non scontata è la richiesta di più attenzione e più aiuti concreti per i disabili, un popolo di 6 milioni di Italiani che più di altri ha sofferto per il Covid. L’anno non può cominciare con una politica che perde tempo a parlare di rimpasti, litigi, poltrone”. Concetti, quelli di Salvini e Meloni, che per la verità non sembrano avvicinarsi per niente a quella “convergenza di fondo” auspicata dal capo dello Stato.