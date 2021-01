manila-nazzaro-e-il-2020-disastroso:-dopo-la-malattia-la-morte-del-figlio

“Io amavo il papà dei miei figli. Sono diventata Miss Italia a 21 anni, a 22 anni ho conosciuto Francesco. Dopo 4 anni ci siamo sposati. È stata una storia molto bella, tutto accade per un motivo, da questo matrimonio sono nati due bambini che sono il mio tutto.” ha dichiarato la modella.

“Il momento più doloroso è stato realizzare che c’erano tante bugie. Ho sempre detestato la non chiarezza, mi fa star male, il fatto di non capire mi ha fatto soffrire per tanto tempo. Fino a quando il 10 ottobre 2016 decisi di lasciarlo: era il mio compleanno, speravo venisse a Roma, ma non arrivò“, concludeva la Nazzaro.

Manila Nazzaro ha confessato il tradimento subìto, raccontando di aver scoperto durante la separazione la vita parallela dell’ ex marito. “Casualmente ho scoperto che mentre ci stavamo separando, lui aveva già avuto un altro bambino.”

Manila Nazzaro oggi

L’ex Miss Italia oggi però è felice e racconta al web il suo amore. Il fortunato compagno di vita è Lorenzo Amoruso e fin dall’inizio erano una delle coppie più amate di “Temptation Island“.

Raccontando il loro amore i due avevano dichiarato: “Abbiamo comprato casa a Roma”. L’anello? “È arrivato mentre stavo stirando!”, racconta Manila.

Quando i due si sono conosciuti la situazione era molto delicata poiché si trattava di una donna ferita che attorno a sé aveva costruito un muro. Un muro che però con amore incondizionato sembra sia stato distrutto.

E sulla proposta di matrimonio l’ex Miss Italia racconta: “Gli avevo chiesto di stupirmi per il mio compleanno e mentre stavo stirando lui è arrivato da dietro con l’anello!”.

Il triste annuncio

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Nonostante ciò, già in quell’intervista a Silvia Toffanin la Nazzaro aveva raccontato della brutta malattia che stava combattendo: “Ho affrontato questi momenti da sola. Nel 2013 ho scoperto di avere il morbo di Basedow, sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l’utilizzo di una corda vocale, i primi mesi sono stata completamente afona. Pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro.”

La giovane raccontava di essere ingrassata 20kg e di non riuscirsi più a riconoscere. Ma nonostante ciò forse questo 2020 non aveva ancora sferrato il suo colpo letale. Proprio in occasione del Capodanno la coppia ha infatti annunciato una notizia sconvolgente.

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido. ”

Queste sono le parole che Manila ha pubblicato sotto una foto postata sul suo profilo, ma poi aggiunge: “Ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.”

La notizia ha sconvolto il web che ha subito bulicato di migliaia e migliaia di commenti a sostengo della coppia da parte di amici, colleghi e fan.