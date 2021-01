il-capodanno-virtuale-di-milano:-la-festa,-le-regole-e-i-controlli

“Grande attenzione al rispetto del coprifuoco e al controllo del territorio” per verificare il rispetto delle norme anti- Covid. Nell’ultimo dell’anno di questa Milano in zona rossa la serata sarà delle forze dell’ordine, nel senso che monitoreranno la città con lo scopo di evitare ulteriori contagi. La linea d’intervento è stata messa a punto ieri mattina dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Renato Saccone. Al tavolo ha partecipato anche il nuovo questore, Giuseppe Petronzi, che succede a Sergio Bracco, neo prefetto di Belluno.

Le regole

Le regole sono – ripetiamo – quelle della zona rossa. L’unica differenza riguarda l’orario di coprifuoco: dalle 22 alle 7 del mattino. Chi circolerà in questa fascia oraria, potrà farlo solo per motivi di salute, necessità e lavoro. Altrimenti il rischio è una multa da 400 euro. A differenza di altre città, il Comune non farà ordinanze per vietare fuochi e botti nella nottata. Palazzo Marino spiega la decisione con il fatto che tutte le ordinanze cittadine sul tema sono state regolarmente bocciate dai tribunali amministrativi regionali. Resta comunque l’invito a rinunciare a giochi pirotecnici ” nocivi per la qualità dell’aria e pericolosi per chi li manovra”.

La festa

Niente concerti e niente spettacoli in piazza, naturalmente. Il tutto sarà sostituito dal progetto “Pensieri illuminati” che riempirà di luci e messaggi di augurio la facciata del Duomo.

Cortei estemporanei

Tra piazza Duomo e il Castello, dove si fa festa; tra San Vittore dove arrivano a volte i cortei e lo stadio di San Siro, meta dei tifosi; e nella zona di via Gola, dove si erano registrati in passato episodi di teppismo. Qui è stato disposto un servizio di controlli speciali.

Tram, bus e metrò

Nella giornata di oggi la metropolitana e i mezzi pubblici di superficie seguono l’orario del sabato mentre da domani a domenica sarà in vigore l’orario festivo di Atm. Anche Amsa ha comunicato che la raccolta dei rifiuti sarà regolare sia oggi che domani, ma resteranno chiuse le riciclerie per lo smaltimento dei rifiuti.

La zona rossa

I divieti della fascia di massima attenzione resteranno in vigore per tutto il fine settimana e fino all’Epifania: con la sola eccezione di lunedì 4 gennaio. Lunedì, come stabilito dall’ultimo Dpcm, si concede a tutti una pausa di colore arancione.