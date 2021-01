i-calendari-2021-che-celebrano-l’eterna-bellezza

“La bellezza salverà il mondo”, con questa celebre frase di Dostoevski vogliamo lasciarci alle spalle il 2020, un anno complesso, in cui la paura e le insicurezze sono entrate nelle nostra quotidianità. Molte vite sono state spezzate, sconvolte, toccate o trasformate. Le nostre abitudini sono cambiate all’insegna delle limitazione negli spostamenti e nell’aggregazione sociale. Ma vogliamo augurarvi un 2021 ricco di bellezza con due calendari che lanciano messaggi di speranza e di buoni auspici.

Calendario 2021 progettato dallo studio creativo Lateral

È un inno liberatorio il calendario 2021 progettato dallo studio creativo Lateral, che intende regalare un pensiero di positività per il nuovo anno che sta per iniziare. Francesco Fallisi, founder e creative director, racconta: “Dopo un anno così complesso abbiamo immaginato un 2021 pieno di più, dove tutto quello che il 2020 ha tolto nelle nostre vite ci auguriamo ci venga restituito. Un’opera catartica e ironica che celebra ogni mese con un “more” i nostri desideri”.

L’oggetto, realizzato in edizione limitata, è un’esplosione di colori vivaci, studiati con estrema cura che si ispirano alla nota serie Netflix La Regina degli Scatti. Dodici mesi di sogni, desideri piccoli e grandi, raccontati con una grafica razionalista dalla decisa impronta moderna e illustrazioni dalle campiture piene. Un vero e proprio pezzo di design, in formato leporello, che può essere poggiato su una scrivania o sfogliato come un libro per lasciare spazio all’immaginazione e al potere della creatività.

Piatto calendario Fornasetti 2021

Per i collezionisti non potrà mancare la tradizione del piatto calendario Fornasetti, che risale agli anni Quaranta, periodo in cui Piero Fornasetti e Gio Ponti diedero vita agli Annuari, dodici tavole rilegate in libretti calendario, riservate ad amici e clienti affezionati come strenna natalizia. A distanza di anni, nel 1968, Fornasetti riportò alla luce l’idea e così ogni anno vengono realizzati i decori di questa serie di piatti da collezionismo, in edizione limitata, ognuno portatore di un augurio differente.

Il piatto calendario 2021 è un invito a tutti noi a godere, con occhi nuovi e nuova consapevolezza, di ciò che ci circonda, diffondendo un messaggio legato alla riscoperta di un tempo da percorrere seguendo il proprio ritmo, senza frenesia e a passo lento. Un tema molto caro a Fornasetti, promotore di un’idea di design legato a tempi dilatati e a quel saper fare artigiano che, per sua stessa natura, pone l’uomo al centro del processo creativo. Che la lentezza sia il valore guida per questo nuovo anno, grazie a cui riacquisire un ritmo umano, proprio come sembra suggerirci un’emblematica tartaruga che passeggia tra i grattaceli.