Giulia De Lellis continua a far parlare di se. Questa volta però non per il suo grande successo come influencer ma per il comportamento irrispettoso delle regole del nuovo Dpcm. Ecco cosa ha fatto infuriare i fans. Piovono critiche su Giulia De Lellis. La beauty influencer condivide quotidianamente la sua vita con i suoi followers […]

L’articolo Giulia De Lellis fa infuriare i suoi followers: “ma che gioco è…” proviene da Leggilo.org.

