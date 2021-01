gf-vip,-lite-furiosa-tra-la-elia-e-la-marini,-volano-parole-grosse,-signorini-imbarazzato,-gelo-in-studio

Spread the love











Ieri sera, al posto della solita festa che va in onda l’ultimo giorno dell’anno sia sulla Rai che sulle reti Mediaset per salutare l’anno appena terminato e dare inizio al nuovo anno, 2021, è andato in onda su Canale 5 “la casa del grande fratello vip”.

Tale decisione è stata presa a causa della pandemia da covid e delle misure restrittive che, necessariamente , devono essere adottate.

La lite tra Antonella Elia e Valeria Marini

Ieri sera a festeggiare l’ultimo giorno dell’anno Alfonso Signorini, nelle vesti di padrone di casa, ha invitato Valeria Marini .

L’opinionista Antonella Elia, da sempre nemica della Marini, non ha preso bene l’entrata in studio della Marini e sono volate parole grosse. E se la Marini pareva più serena e disposta a sotterrare l’ascia di guerra, la Elia era ferma e irremovibile sulle proprie posizioni.

Alfonso Signorini ha provato a fare da paciere ma la Elia ha detto rivolgendosi alla Marini: “Patetica, sei il nulla cosmico. Non mi scocciare”.

E poi rivolgendosi a Signorini ha detto: “No Alfonso non dire brava, che pensa anche di essere qualcosa… Intelligente. In realtà è il nulla cosmico. Non dice nulla, non fa ridere nessuno. È semplicemente patetica”.

L’acredine tra le due donne, prima che nella casa del grande fratello si era manifestata tanti anni fa quando la Marini impedì al compagno, Vittorio Cecchi Gori di scegliere la Elia in un suo film.

Valeria Marini dopo le parole della Elia ha detto: “Mi sono già scocciata di questa situazione. Fatela stare zitta non ho voglia di fare perfomance idiote”. E La Elia, di rimando: “Non mi scocciare”.

Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia

Elisabetta Gregoraci, dopo l’uscita dalla casa del grande fratello ha avuto da ridire sul comportamento di Antonella Elia come opinionista e ha detto: “Per quanto riguarda Antonella, ripeto quello che ho detto quando sono uscita. Non ho affatto cambiato idea su di lei. Quello dell’opinionista è un ruolo delicato in cui bisogna essere bravi a pesare le parole e lei spesso non l’ha fatto, superando il limite sottile che corre fra il commento pungente e l’attacco personale; spero che lei l’abbia capito”.

E poi, a proposito di Pupo ha detto: “Alfonso chiede tanto ai propri concorrenti, nel senso che arriva a scrutare la loro personalità fino in fondo ma lo fa sempre con intelligenza e con misura. Pupo? La storia qui è diversa rispetto ad Antonella. Lo conosco da tanti anni, abbiamo lavorato insieme, e ho visto il Pupo che conoscevo, simpatico e goliardico, che non si prende troppo sul serio, ma che non dice mai niente a caso. È molto preparato e bravo a risolvere temi delicati con una battuta, mi piace come opinionista anche se ha tirato in ballo un po’ troppo il mio ex marito”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...