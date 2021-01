Flavio Briatore ha anche una figlia ed è famosissima: ecco chi è

Spread the love

Flavio Briatore, lascia i fan senza parole. Oltre a Nathan Falco, l’imprenditore ha una figlia con una top model bellissima. Ecco chi è

I gossip degli ultimi mesi si sono sprecati su Flavio Briatore, essendo stato coinvolto indirettamente più volte dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip dell’edizione 2020.

Elisabetta ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per un motivo razionale e molto comprensibile: tornare ad abbracciare il figlio Nathan avuto con l’imprenditore.

Nelle ultime ore molti fan della ex-coppia, che probabilmente speravano in un ritorno di fiamma, sono rimasti letteralmente scioccati da una news che circola in rete da pochissimo tempo.

Flavio Briatore avrebbe un’altra figlia di cui non ha mai parlato – o forse molto raramente – per qualche arcano motivo, con una donna bellissima, una delle top model più famose del mondo, icona di stile e di classe per moltissime donne e volto scelto dai marchi più prestigiosi di moda.

Chi è la figlia di cui Flavio Briatore non ha mai voluto parlare?

L’imprenditore ha avuto nel corso della sua vita molte relazioni importanti con donne dello spettacolo famosissime.

Molti anni fa, prima di sposarsi con la Gregoraci, l’imprenditore ha avuto una relazione con la modella tedesca Heidi Klum, dalla quale è nata una figlia che si chiama Leni.

Quindi Nathan avrebbe una sorella maggiore, per di più veramente bellissima proprio come la mamma Heidi.

Nel 2004 dalla relazione tra Briatore e la Klum è nata a New York Helene Boshoven Samuel (Leni), che successivamente venne adottata dall’ex marito di Heidi Klum, ovvero dal cantante Seal.

Secondo i gossip l’imprenditore non vedrebbe spesso Leni, ma nonostante ciò sembra che il rapporto con la figlia e con il padre adottivo sia ugualmente ottimo.

Chi è la figlia avuta con Heidi Klum?

Lena è una ragazza bellissima, bionda con gli occhi azzurri e su Instagram ha un account personale che ha deciso di chiamare Leni Klum. Quindi riprendendo il cognome della mamma.

Nelle ultime ore ha pubblicato una serie di scatti e di video di uno shooting fotografico con la madre.

Noi di Kronic siamo quasi certi che se mesi fa il futuro della figlia di Heidi era incerto – non sapevamo se la ragazza avesse o meno intenzione di seguire la carriera della madre – ad oggi, con molta probabilità ha preso una decisione.

Infatti sembra proprio che Lena abbia deciso di seguire il percorso professionale della bellissima Heidi.