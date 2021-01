coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-31-dicembre-in-lombardia:-3.859-nuovi-positivi-e-85-morti

Nelle ultime 24 ore si contano in Lombardia 3.859 nuovi positivi (di cui 197 ‘debolmente positivi’) a fronte di 32.858 tamponi processati, per un totale complessivo di 4.859.567. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 399.157 (+2.147), di cui 3.569 dimessi e 395.588 guariti. In terapia intensiva aumentano i ricoveri: 489 in tutto, +8 oggi; i ricoverati non in terapia intensiva invece diminuiscono: sono 3.437 (-180). Si contano anche 85 nuovi decessi (25.123 dall’inizio dell’epidemia).

Coronavirus in Lombardia, i nuovi casi a Milano e nelle altre province:

Milano: 1.106 di cui 426 a Milano città;

Bergamo: 150;

Brescia: 590;

Como: 287;

Cremona: 78;

Lecco: 91;

Lodi: 69;

Mantova: 259;

Monza e Brianza: 161;

Pavia: 268;

Sondrio: 124;

Varese: 650.