cambogia,-il-padre-padrone-hun-sen-punta-sull’oro-nero

BANGKOK – Forse l’oro nero sarà destinato un giorno a essere un ricordo del passato grazie alle nuove energie. Ma per ora la “prima goccia” di petrolio estratta nei giorni scorsi sulle coste della Cambogia ha generato un’ondata di entusiasmo e attesa senza precedenti nel Regno devastato un tempo dai khmer rossi e dalla guerra del Vietnam. E’ presto per dire se la sua debole economia sarà liberata dall’attuale dipendenza dalla Cina e dalla produzione di tessili per l’Occidente, ma le previsioni tecniche sui giacimenti a largo di Sihanouk Ville sono sulla carta decisamente rosee, con vaghe ombre che per ora non offuscano l’esaltazione.

Trenta milioni di barili?

Dal fondo del Golfo di Thailandia potrebbero uscire infatti 30 milioni di barili almeno da qui ai prossimi nove anni, partendo da una media iniziale di 7500 al giorno, assai meno delle estrazioni di vicini come il Vietnam e la Thailandia. Di certo i 500 milioni di dollari di proventi immediati daranno comunque una grossa boccata d’ossigeno al sistema di potere del primo ministro Hun Sen, un leader in sella da decenni col pugno sempre più duro contro gli oppositori.

Speculazione e corruzione

Molto più potente del sovrano khmer – relegato a figura cerimoniale – Hun Sen ha raramente fatto distribuire alla massa di popolazione che vive alla giornata o emigra i proventi delle risorse vendute a compagnie e governi stranieri. Con la sabbia delle sue spiagge è stata costruita la ricca Singapore e le stesse foreste sono state decimate da speculatori e corrotti, senza contare le altre speculazioni su ambiente e diritti delle genti locali.

Da qui il sospetto che alla fine dei conti l’estrazione annunciata del petrolio dalle coste del Golfo di Thailandia non si rivelerà la “benedizione” di cui ha parlato ieri Hun Sen. Ma il premier insiste: “Non è una maledizione come dicono alcune persone di cattiva volontà”.

Il ruolo di Chevron

La storia della scoperta dei pozzi è un capitolo a sé nel quale ha svolto un ruolo cruciale l’Americana Chevron che finanziò le ricerche. Dopo aver trovato fin dal 2005 i promettenti giacimenti, si offrì di gestire il sottosuolo marino al largo delle coste khmer ma in nove lunghi anni non raggiunse un accordo sulla percentuale di tasse per l’estrazione. Determinante fu la crisi petrolifera del 2014 col crollo dei prezzi che pose fine alle estenuanti trattative della multinazionale su siti potenziali in fondo non troppo vasti. Per questo nello stesso anno la Chevron decise di vendere i diritti estrattivi, ma ben poche aziende erano disposte a investire in un bene prezioso che stava a quel tempo perdendo di valore e poteva essere presto sostituito da fonti rinnovabili.

Alla fine si fece avanti la KrisEnergy nella quale il governo cambogiano aveva appena il 5 per cento dello share, senza escludere altri benefit non ufficiali per i singoli politici di Phnom Penh. La firma dell’accordo di condivisione delle risorse naturali risale al 2017 e l’azienda Usa ottenne 65 milioni di dollari per cedere i diritti, ma da allora solo lunedì scorso la nuova concessionaria dei pozzi ha iniziato a lavorare nel primo tratto di un’area di mare vasta 3083 chilometri quadrati nel bacino Khmer del Golfo. Allo stato attuale dei calcoli le estrazioni dovrebbero andare avanti almeno fino al 2030, con trivellazioni sottomarine che preoccupano gli ambientalisti, impotenti di fronte agli enormi interessi in ballo. “Un nuovo grande risultato per l’economia della Cambogia”, lo ha definito orgogliosamente Hun Sen annunciando sui social media la notizia della “prima goccia” d’oro nero estratta dal “Blocco A” e dell’ingresso di Phnom Penh nel gruppo dei “Petro Stati”.

Anche l’amministratore dell’azienda in Cambogia, Kelvin Tang, ha usato parole solenni definendo il progetto: “Un’importante pietra miliare strategica” per la sua stessa azienda, quotata sia a Singapore – dove risiedono fiscalmente molte società asiatiche – che nello stesso regno.

Nessun accenno ai rischi di un possibile nuovo crollo globale del prezzo del petrolio come quelli del 2014 e più recentemente all’inizio della pandemia da Covid. Ma sia la KrisEnergy che il governo sono per ora più preoccupati da ostacoli tecnici, come quelli incontrati nel primo giacimento esplorato detto Apsara – dal nome delle divinità femminili celesti dei khmer – dove la produzione sarebbe dovuta cominciare un anno fa e invece è ancora ferma.

Sempre la compagnia di Singapore ha ammesso che le lunghe e scaglionate fasi previste nelle operazioni di estrazione servono anche a “mitigare i rischi”, senza specificare quali, oltre che a “raccogliere e valutare i dati”. Tra i rischi futuri – ammette l’amministratore – c’è quello delle reali “prestazioni produttive del bacino”. Le possibilità di raggiungere davvero milioni di tonnellate – ha confessato infatti – “non sono ancora dimostrate”.

Ma bando ai pessimismi, il più longevo premier dell’Asia non ha alcuna intenzione di rovinare la festa con previsioni per i tempi a venire. “L’anno 2021 sta arrivando – ha detto nell’immediata vigilia – e abbiamo ricevuto un enorme regalo per la nostra nazione”.