un-posto-al-sole-11-15-gennaio-2021:-anticipazioni-e-trame

Un posto al sole settimana dall’11-15 gennaio 2021

Cosa succede nelle anticipazioni di Un posto al sole 11-15 gennaio 2021? Prosegue la programmazione di Un posto al sole su Rai Tre, soap italiana che si prepara ad andare in onda con le ultime puntate del 2020!

Ricordiamo che dopo la riapertura dei set risale al 16 giugno 2020, a distanza di appena un mese è già tutto pronto per dare il via alle nuove puntate della soap!

Ricominciano infatti da luglio 2020 i nuovi episodi di Un posto al sole su Rai Tre, quelle che ripartono proprio da dove si erano interrotte ad aprile 2020. Ma quando va in onda la soap?

continua a leggere dopo la pubblicità

La programmazione di Un posto al sole prevede un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì in prima serata alle 20.45 su Rai Tre. Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, nella settimana dall’11-15 gennaio 2021 sono previste le puntate 5606, 5607, 5608, 5609, 5610 ecco cosa succede!

Filippo e Leonardo in pericolo in una scena di Un Posto Al Sole, Credits Rai

Un posto al sole episodio 5606 lunedì 11 gennaio 2021

Nelle prossime puntate della soap i buoni propositi di Filippo nei confronti di Leonardo potrebbero non essere visti di buon occhio da tutti, e quindi causargli problemi. Intanto Alberto è pronto a trasferirsi nel nuovo appartamento da uomo single, ma non sa ancora che Giulia potrebbe rovinare i suoi piani prendendo a cuore le ragioni di Clara. Continuano nel frattempo le disavventure di Cerruti ma con risvolti davvero imprevisti ed esilaranti.

Un posto al sole episodio 5607 martedì 12 gennaio 2021

Scopriamo così la nuova rivelazione di Leonardo sulla morte di Tommaso, quella che spinge Filippo a cambiare nei suoi confronti! Nel frattempo Clara dà ad Alberto un vero e proprio ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa perderà sia lei che suo figlio. Intanto la convivenza tra Vittorio e Cerruti è lontana dall’essere tranquilla.

Un posto al sole episodio 5608 mercoledì 13 gennaio 2021

continua a leggere dopo la pubblicità

Più tardi Serena è sempre più angosciata dalla prolungata assenza di Filippo. La verità è che lui e Leonardo sono rimasti vittime di due pericolosi criminali. Nel frattempo Cerruti gode della gelosia di Sarti per il suo nuovo coinquilino. Vittorio invece si accorge finalmente del talento creativo di Alex. In seguito Renato, desideroso di alleggerire Niko nella gestione dello Studio, decide di fare una proposta stupefacente.

Un posto al sole episodio 5609 giovedì 14 gennaio 2021

Leonardo si trova sempre in più precarie e complicate condizioni, mentre Filippo si convince finalmente a chiamare Serena per chiederle aiuto; riusciranno a uscire indenni da questa grave situazione? Nel frattempo Lara, sopraggiunta per caso, intuisce quello che sta succedendo. Tuttavia Roberto è testardo, e infatti vorrebbe agire di testa sua finendo così per complicare le cose. Più tardi Vittorio, dopo essersi reso conto della bravura della sua fidanzata, prova in tutti i modi a convincerla ad accettare il lavoro. Intanto Sasà si sfoga con Mariella sulla sospetta riluttanza di Bruno ad invitarlo a casa sua, mentre Alberto decide di confessare a Barbara il motivo sul trasloco mai avvenuto.

Un posto al sole episodio 5610 venerdì 15 gennaio 2021

Più tardi mentre la povera Serena lotta con Ferri per il pagamento del riscatto, Lara guadagna punti agli occhi del suo amante. In questo modo Filippo capisce che la situazione è davvero estrema. Nel frattempo Clara è sempre meno fiduciosa sul suo rapporto con Alberto, che presto prende una decisione di cui potrebbe pentirsi. Più tardi Cerruti, convinto che il rapporto con il dottor Sarti si stia compromettendo, decide di giocarsi l’ultimo asso nella manica.