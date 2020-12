tradizione,-lusso-e-artigianato-nel-dna-di-un-brand-tutto-italiano

Sensibilità estetica, artigianato Made in Italy e gusto per il bello: sono le tre caratteristiche che compongono l’identità di DV Home Collection. L’azienda della provincia di Pesaro ha fatto del lusso il suo marchio di fabbrica e si rivolge a un pubblico cosmopolita e raffinato. Gli arredi DV Home Collection raccontano una tradizione di artigianato locale: la scelta di utilizzare materiali di pregio per le proprie creazioni è il risultato di una riflessione finalizzata alla valorizzazione delle materie prime italiane, lavorate da mani artigiane che portano avanti una tradizione lunga secoli.

Courtesy DV Home Collection

La filosofia del tailor-made, ovvero del fatto su misura, si traduce in composizioni studiate con eleganza: dalla scelta dei materiali, ai dettagli, come i divani in pelle matelassé e i buffet. L’effetto è quello di una suite di lusso, dove concedersi momenti di relax, per sentirsi coccolati anche nel salotto di casa, sempre circondati da una sensazione di esclusività.

Courtesy DV Home Collection

Ogni pezzo è fatto a mano, spesso su misura. Le essenze sono affidate all’abilità e alla cultura di sapienti ebanisti, i marmi insieme alle pelli accuratamente selezionate e lavorate con procedimenti naturali rispettando l’ambiente. Ogni pezzo, dopo un accurato controllo di qualità, viene provvisto di Certificato di Autenticità e Garanzia 100% Made in Italy.

Courtesy DV Home Collection