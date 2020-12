semplicemente-donna,-conosciamo-antonella-cozza,-make-up-artist.

Spread the love

di Viviana Bazzani

È il sogno di ogni donna farsi truccare da mani esperte per vedersi, per un giorno, belle e perfette. Il trucco, sin dai tempi lontani, era considerato un privilegio e una ricchezza per chi si poteva permettere polveri e prodotti che solo regine e donne dell’alta aristocrazia potevano permettersi.

Oggi, prodotti di cosmesi più o meno buoni e più o meno accessibili economicamente, consentono ad ogni donna di abbellirsi ma…attenzione al fai da te!

Siamo a poche ore dal capodanno e quindi leggiamo e seguiamo i consigli di un’ esperta ANTONELLA COZZA.

D – Quali sono i colori di tendenza, ombretti e rossetti, per il nuovo anno 2021?

R – In questi ultimi mesi siamo state obbligate ad indossare la mascherina, per tanto l’attenzione è concentrata sugli occhi che diventano protagonisti assoluti in cui l’ eye-liner è l’elemento dominante. Un tocco di rossetto colorato, rosso, arancio, mattone e ombretti in nuance.

D – Quali sono gli errori che una donna non più giovane non deve fare nel truccarsi?

R – Usare fondotinta troppo coprente e pesante perché su un viso già segnato va ad evidenziare le rughe.

Evitare ombretti metallici, glitter ed illuminanti perché finiscono inevitabilmente per marcare le rughe e gli altri segni dell’età, piuttosto che camuffarli e nasconderli.

D – Le giovanissime amano molto il trucco semi permanente delle sopracciglia, linea sulle palpebre e contorno labbra.

Lei cosa ne pensa del trucco semipermanente? Quali i pregi e quali i difetti?

R -Il trucco permanente è un ottimo alleato delle donne per tutte coloro che hanno esigenze di lavoro, che praticano sport o che soffrono di allergie ai cosmetici, per mascherare cicatrici o imperfezioni. I principali vantaggi sono il risparmio di tempo giornaliero da dedicare al make up, tra gli svantaggi di vederci sempre uguali. L’importante è affidarsi a professionisti di provata esperienza.

D – Spesso è stata chiamata da stilisti per truccare le modelle. In questi contesti chi decide il trucco e cosa si tiene in considerazione?

R – in questi contesti è lo stilista che decide il tipo di make up più adatto a rispecchiare lo stile della linea moda.

D – Il giorno più bello per la donna è il suo matrimonio. Capita spesso di incontrare clienti che vogliono trucchi molto vistosi. Come vede questa scelta?

R – è importante ascoltare sempre l’esigenza della sposa che si affida a me nel giorno più importante della sua vita. Dopo di che consiglio i colori più adatti al suo viso tenendo in considerazione l’età, l’incarnato, il colore degli occhi e dei capelli.

D – Le sono capitate donne dello spettacolo esigenti e capricciose?

R – si, sicurante mi sono capitate anche donne esistenti e capricciose che sono riuscita a gestire magistralmente, sicuramente grazie alla mia esperienza.

D – I trucchi hanno uno scadenza?

R – certo, anche i trucchi scadono! Dobbiamo prestare attenzione alle etichette e alle confezioni, su ogni prodotto che normalmente usiamo ci dovrebbe essere un simbolo che tecnicamente si chiama Pao che sta per period after opening ovvero la durata del prodotto dopo essere stato aperto.

D – Sarò un fine anno insolito, per salutare un 2020 difficile che trucco consiglia a noi donne pur dovendo festeggiare tra le mura domestiche?

R – come dice lei sarà un capodanno insolito, festeggeremo tutti l’arrivo del nuovo anno tra le mura domestiche per tanto libertà assoluta! Credo che il mood sarà pijama e pantofole.

D – Anche il vostro settore ha risentito a causa della pandemia, cosa si augura per il nuovo anno?

R – tra le filiere produttive più colpite dal Covid c’è il settore dello spettacolo, si sono chiuse le porte del teatro, del cinema e in parte della televisione.

Vi ricordo che in questo settore lavorano circa 600.000 operatori, per tanto abbiamo avuto conseguenze nefaste sull’intero compartimento. Mi auguro che ci sia una ripresa veloce e che tutto ritorni come prima.