Il plumcake di panettone un dolce velocissimo da fare, da colazione, profumato con la scorza di un’arancia e con un generoso cucchiaio di grappa, con le mandorle che lo rendono croccante e goloso.

Per preparare questa ricetta non serve quasi nulla, solo due ciotole e una teglia da plumcake. Potete farlo anche con i vostri bambini, si divertiranno un mondo a spezzettare il panettone.

Potete anche decidere di prepararlo e congelarlo una volta cotto, intero o già porzionato in fette, in modo da averne sempre a disposizione per le prossime colazioni, vi basterà tostare leggermente la fetta di plumcake mentre preparate il vostro cappuccino.

Se volete renderlo adatto anche ai più piccoli omettete la grappa o sostituitela con del succo d’arancia.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

200 g Panettone

250 g Farina 00

65 g Zucchero

1/2 bustina Lievito

1 Uovo

70 g Olio Di Semi

120 g Latte

100 g Yogurt Bianco

1 cucchiaio Grappa

40 g Mandorle

1 Arancia Biologica

2 cucchiai Zucchero Di Canna

Preparazione

Per preparare la ricetta del plumcake di panettone, accendete il forno, modalità statica, 180°. Tritate grossolanamente le mandorle. Sbriciolate il panettone in una ciotola capiente, unite la farina, lo zucchero, il lievito, le mandorle tritate e la rapatura dell’arancia.

In un’altra ciotola mescolate gli ingredienti liquidi: uovo, olio, latte, yogurt e grappa.

Unite i due composti e e mescolate velocemente. Fate riposare 10 minuti.

Foderate una teglia da plum cake di carta forno bagnata e strizzata, versate l’impasto, cospargetelo con lo zucchero di canna e cuocete in forno ormai caldo per 45-50 minuti. Fate raffreddare e servite.