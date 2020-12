Personal Trainer più famose in Italia suo social

Ecco le 6 Personal Trainer più famose e seguite su Instagram.

Un po’ amiche e un po’ psicologhe. Non solo trainer professioniste, ma anche ragazze che hanno voglia di condividere la loro passione per lo sport, dispensando consigli sull’allenamento più giusto da seguire.

Condividono con milioni followers la loro vita, cosa le spinge a stare in forma, come ci riescono e soprattutto storie, foto e situazioni personali. Dimostrano di non essere perfette ma ce la mettono tutta per essere felici del proprio corpo e di conseguenza sentirsi bene.

Tra le personal trainer più amate e seguite a livello mondiale spiccano le australiane Kayla Itsines, Amanda Bisk e Emily Skye.

Kayla Itsines, allenatrice e motivatrice ventiquatrenne, è conosciuta in tutto il mondo per il suo famoso allenamento ‘bikini body workout’ (che ho comprato anche io alcuni mesi fa).

Kayla ha sviluppato il suo personale metodo di allenamento concentrandosi su specifiche aree che tutte le donne vogliono migliorare: pancia piatta, braccia e gambe toniche.

Ha studiato due metodi di allenamento: la guida dalla settimana 1 alla 12 per iniziare. Terminato questo primo periodo di allenamento si può passare al livello successivo con la guida dalla settimana 13 alla 24.

Kayla ha voluto creare anche un manuale dedicato al cibo per uno stile di vita sano.

La parte più bella del suo account di Instagram, che conta più di 3.7milioni followers, sono le foto del ‘prima e dopo’ che ragazze e donne da tutto il mondo condividono per mostrare i risultati ottenuti.

Se invece sei appassionata di Yoga e stretching, Amanda Bisk è la personal trainer perfetta per te.

La sua Fit Family di instagram, come ama chiamarla Amanda, conta più di 400mila followers in tutto il mondo.

Il suo programma di allenamento varia dalla guida allo stretching (Stretch Guide) alle classi di Yoga da seguire tramite video, alla guida di 12 settimane ‘12WS FBFM’ (acronimo di Fresh Body Fit Mind).

Un’altra bravissima allenatrice è Emily Skye.

La sua carriera inizia come modella all’età di 15 anni. Emily racconta nel suo blog che era una persona pessimista. Era sempre alla ricerca di una perfezione irraggiungibile e dell’approvazione degli altri.

Il cambiamento è cominciato con una presa di coscienza, come ricorda Emily: “I realised that it’s not about being perfect; it’s about being the best you can be mentally and physically and accepting and loving yourself – flaws and all!” – Il segreto dell’accettarsi, di amarsi per come si è, difetti compresi.

Emily ha sviluppato il programma F.I.T PROGRAM (acronimo di Fitness, Inspiration, Transformation) che si può provare anche gratis per un giorno.

La guida si divide in 3 fasi di fitness di difficoltà crescente.

Dimenticavo… sono più di 1 milione i followers che seguono Emily su Instagram tutti i giorni.

Jeanette Jenkins è conosciuta per essere la personal trainer delle star.

Recentemente ha collaborato per creare la guida ‘Sexy ABS cardio Sculpt’ con l’ex Destiny’s Child, Kelly Rowland.

Jeanette ha studiato e creato numerose guide, tutte su DVD, dedicate al fitness, allo Yoga, al pilates e alla tonificazione di precise zone del corpo.

Con più di 300mila followers riesce a dare tramite le sue foto la giusta motivazione giornaliera.

Rachel Brathen, autrice del libro ‘Yoga Girl’, conta più di 1.6milioni di followers amanti dello yoga.

Rachel pratica yoga da quando era giovanissima. Ha creato vari corsi e guide video con lo scopo di ascoltare il proprio corpo, scoprire le zone più in tensione e rilassare la mente.

E’ una delle poche persone al mondo che riesce a praticare yoga non solo su un materassino ma anche su una tavola paddle board in acqua.

Jen Selter con oltre 7milioni di followers è diventata popolare su Instagram per le foto e i video in cui mostra come allenarsi per ottenere un lato B a dir poco perfetto.

Jen condivide sui social i suoi allenamenti in palestra, al parco ma anche a casa su un semplice tappetino. Posta anche brevi video con i suoi esercizi preferiti, condividendo consigli e suggerimenti su come allenarsi al meglio.

E tu sei pronta a farti ispirare?

Buon #instafitness

Alla prossima,

Claudia Carducci