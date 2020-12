norvegia,-frana-travolge-villaggio:-feriti-e-dispersi

Tragedia in Norvegia alla vigilia di Capodanno: una gigantesca frana ha sommerso la piccola città di Gjerdrum, cinquemila abitanti, a circa cinquanta chilometri dalla capitale Oslo. Una decina i feriti, uno dei quali versa in condizioni molto serie, e gravissimi danni a molte abitazioni e altri edifici, ma quel che è peggio è che ben ventisei abitanti della cittadina risultano dispersi, e i soccorritori temono il peggio.

La frana ha colpito una superficie di almeno ventuno ettari di terreno, arrivando improvvisa e inaspettata nel primo pomeriggio di oggi. “Molti edifici sono stati distrutti, i danni sono gravissimi”, hanno detto i portavoce dei soccorsi all’agenzia di stampa francese Afp. “Pompieri, sicurezza civile, polizia ed esercito sono impegnate sia nella ricerca dei dispersi sotto le macerie, sia nella rapida evacuazione degli abitanti”, hanno aggiunto. Segno che le autorità non escludono che una seconda frana colpisca Gjerdrum.

Il bilancio definitivo delle vittime è un compito difficile: dei 26 dispersi, non è noto con certezza se si tratti di persone travolte dalla frana, oppure di cittadini assenti da Gjerdrum al momento della catastrofe perché al lavoro altrove o in ferie. “Ma le autorità hanno indetto lo stato di catastrofe”, ha affermato alla rete tv pubblica Nrk il capo delle operazioni di soccorso, Roger Pettersen. “Le persone scampate al peggio sono sotto shock, anche gli edifici che non sono crollati investiti dalla frana tremavano come fosse in corso un terremoto”, ha proseguito.