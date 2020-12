Mille volte bella così si scopre Milano con l’app Pure

I turisti non sanno che passo svelto e sguardo basso a Milano rispondono a un istinto di sopravvivenza, non a insensibilità. Immaginate di uscire di casa in corso Buenos Aires, per andare al lavoro, e fermarvi ad ammirare palazzo Argentina, al civico 36, un notevole progetto di Piero Bottoni. Il cemento armato comincerebbe a emozionarvi come un “Amami Alfredo” ascoltato nella “religiosità” scaligera, e un’ora dopo vi ritrovereste naso all’aria a vagabondare alla ricerca di tutti gli edifici di Bottoni in città, da corso Sempione a via Mercadante. E addio giornata di lavoro.

Più o meno è quello che si rischia con la nuova applicazione “Pure Milano” creata dal designer e fotografo olandese Sosthen Hennekam, 54 anni, che ha fotografato mille architetture milanesi, ne ha schedate 6 mila, e le ha geolocalizzate sulla mappa dell’app. Ogni edificio è descritto con datazione, architetto, stile, destinazione d’uso e artisti che hanno collaborato. Si possono fare ricerche a partire da un architetto o da uno stile. È disponibile una versione limitata gratuita e una a pagamento (21 euro).

Una specie di catalogo del museo d’arte a cielo aperto che sono le vie della città: un Tinder dell’architettura a prova di distanziamento e senza rischio di cuori infranti. Dall’Abbazia di Chiaravalle alla nuova residenza Carlo Erba, dal palazzo Fidia di Aldo Andreani alla Casa a tre Cilindri di Mangiarotti e Morassutti. Hennekam – in Italia da trent’anni, a Milano da sette – è a capo di uno studio di light design. Appassionato di architettura e fotografia, a un certo punto il materiale su Milano è diventato talmente consistente da costringerlo a creare una banca dati per gestirlo. Nel 2017 ha cominciato a condividere le sue fotografie su Instagram sul profilo @pure_milan_photo. Ora l’applicazione: “Anche questa è nata per aiutarmi a mettere ordine al materiale. Alla fotografia si è unita la ricerca d’archivio per le schede. L’idea è di implementarla con itinerari tematici e arrivare a seimila fotografie”.

Un’impresa non da poco se si considera che ognuna può richiedere giorni di lavoro: “Succede di dover tornare anche dieci volte nello stesso posto per avere la luce giusta. A volte non è possibile fotografare un edificio da un’unica prospettiva quindi devo unire molti scatti diversi. Li considero un po’ come ritratti, vedo ogni edificio come una persona”. Le fotografie sono in bianco e nero: “I colori distrarrebbero dalle forme e proporzioni, e in questo modo lascio la sorpresa dei colori a chi vuole andare a vederli di persona”.

Ma non tutti apprezzano l’architettura meneghina come l’olandese Hennekam: “Milano per me è la vera signora, che devi guardare attentamente per capire. Lo stile non è uniforme come può essere quello di Parigi: è più complicata, più sfidante. Una delle cose che apprezzo di più è che si tenta quasi sempre di conservare le cose come erano”. Dove vorrebbe vivere? “Villa Figini”. Ogni tanto vale la pena rallentare e calpestare la città con il passo che merita, quello lento e svagato del flâneur, magari partendo proprio dalle sei architetture mappate di Figini e Pollini.