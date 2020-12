milano,-“246-incidenti-in-monopattino-in-sei-mesi”:-l’assessore-de-corato-attacca-la-sperimentazione-della-giunta

In sei mesi ci sono stati “246 incidenti in monopattino a Milano, per i quali Areu è dovuta intervenire”. Una sperimentazione “disastrosa” di questo mezzo, secondo l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che racconta di aver scritto alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli per denunciare quanto accade “invitandola a prendere decisioni in merito: casco obbligatorio, assicurazione e targa. Ad oggi però non ho avuto alcun riscontro”.

Secondo De Corato questo è un mezzo che “si è voluto immettere nella circolazione stradale senza un minimo di criterio logico”. D’altronde “i numeri sull’incidentalità sono molto eloquenti – aggiunge – e descrivono la realtà meglio di ogni altra cosa”. L’assessore assicura poi che la regione continuerà a fare la propria parte: “in alcune scuole superiori dei capoluoghi lombardi introdurremo l’educazione stradale, un progetto che – conclude – vedrà i ragazzi impegnati in lezioni teoriche e in altre di confronto con gli operatori del 118 per comprendere i rischi della strada”.