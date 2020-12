I mille volti di Ars Café & Bistrot

Si respira l’atmosfera dell’autentico made in Italy fra le mura di Ars Café & Bistrot, un progetto nato nel centro di Pisa nel 2016 dall’intuizione di un gruppo di giovani appassionati e intraprendenti. Un’iniziativa curata in ogni minimo dettaglio, legata a filo doppio con l’arte contemporanea e la valorizzazione delle materie prime e dei prodotti del territorio, temi esaltati dalla parola d’ordine scelta dal locale fin dall’inaugurazione: convivialità. Ars Café & Bistrot è il modo giusto per iniziare la giornata o il posto giusto per organizzare un evento: lo staff è in grado di gestire tutti gli aspetti, dalla fase creativa all’esecuzione. È la location ideale per tutte le esigenze, dalla mostra fotografica all’occasione celebrativa di qualità.

Kiasmo, Serie Bistrot

Ma le attività di Ars sono molteplici: ci sono le degustazioni di vini, in collaborazione con le cantine più rinomate del territorio pisano, e Ars Lab, lo spazio creativo dedicato agli eventi privati, dai meeting ai workshop. E alle pareti spiccano opere d’arte che non passano inosservate. È il caso delle simpatiche tiles in ceramica pugliese della serie Bistrot, già presentate al Salone del mobile e realizzate da Vincenzo D’Alba di Kiasmo. Azienda salentina che spazia dall’arte al design, Kiasmo risente nella sua produzione dell’influenza della cultura e della storia mediterranea. E la serie Bistrot è un omaggio alla migliore tradizione della penisola: dalla tipica (e prelibata) torta ai bischeri alla mela annurca campana, con un simpatico omaggio alla Repubblica marinara di Pisa. Un modo originale per coniugare arte e buoni sapori senza dimenticare le radici del Belpaese.