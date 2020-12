Hotel di design: 18 aperture tra le più attese del 2021

Dopo un anno difficile per l’industria dei viaggi, sembra che finalmente si possa vedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel- il 2021 è proprio dietro l’angolo, i vaccini contro il coronavirus sono in arrivo, e le destinazioni in tutto il mondo stanno iniziando a riaprire. Anche se molte aperture di nuovi hotel sono state ritardate, altre sono in dirittura d’arrivo dopo mesi di preparazione. Da New York a San Paolo, abbiamo esaminato i nuovi hotel più attesi dal punto di vista del design. Queste sono le proprietà che non vediamo l’ora di visitare nel 2021. 18 delle più attese aperture di hotel di alto design del 2021

Pendry West Hollywood



Il terzo Pendry Hotel e fiore all’occhiello del marchio, Pendry West Hollywood vanta il design glamour del designer AD100 Martin Brudnizki, che si è ispirato alla ricca storia cinematografica della città. Le 149 camere e le 40 residenze incanaleranno il periodo d’oro di Hollywood con finiture ricche e colori audaci che aggiungono un pizzico di drammaticità. Wolfgang Puck sarà a capo dei ristoranti dell’hotel, che includono un ristorante sul tetto, un bistrot informale e il lussuoso lobby bar. Inaugurazione nel gennaio 2021.

Xigera Safari Lodge

Okavango Delta in Botswana sta creando un nuovo safari lodge che sarà diverso da qualsiasi altra cosa nella regione. Red Carnation Hotels farà il suo debutto in questo lodge di 12 suite concettualizzato da Toni Tollman, Philip Fourie e Anton de Kock, che hanno collaborato con l’acclamata Southern Guild Gallery di Città del Capo per creare una “galleria vivente” di pezzi di design su misura commissionati in esclusiva per il lodge dai giovani artisti e artigiani più promettenti dell’Africa. Inaugurazione nel gennaio 2021.

The Newbury Boston



Situato sulla elegante Newbury Street, con vista sul Boston Public Garden, il Newbury debutterà come l’hotel più atteso di Boston. L’edificio, che risale al 1927, è stato ristrutturato da cima a fondo grazie ad Alexandra Champalimaud (responsabile delle 286 camere e suite) e Jeffrey Beers, che sta progettando gli spazi pubblici e i ristoranti. Il ristorante sul tetto con vista panoramica sul parco e sullo Street Bar sarà gestito dal Major Food Group. Inaugurazione nel febbraio 2021.

One&Only Portonovi



A nuovo resort del marchio sudafricano One&Only – il primo in Europa – mira ad attirare in Montenegro gli appassionati di design e gli amanti degli hotel di lusso. Progettato da Jean-Michel Gathy, l’architettura è ispirata ai palazzi veneziani sparsi in tutto l’Adriatico, ma destinata a un pubblico contemporaneo. Avrà 113 camere e suite, quattro ristoranti e bar e una spa di Chenot. Inaugurazione a marzo 2021.

Azumi Setoda



Adrian Zecha, l’albergatore pioniere dietro Aman, ha collaborato con il gruppo alberghiero giapponese Naru Developments per lanciare un nuovo marchio. Concepito come un moderno ryokan, Azumi lancerà il suo primo hotel sulla piccola isola di Ikuchijima nel mare interno di Seto. L’architetto Shiro Miura, con sede a Kyoto, sta rinnovando il complesso giapponese di 140 anni fa, bilanciando l’estetica delle tradizionali case da tè giapponesi con un tocco contemporaneo. Inaugurerà a marzo 2021.

The Londoner



Si classifica come un resort urbano: l’ elegante nuovo arrivato a Leicester Square cerca di creare un’atmosfera da boutique su vasta scala. (Con 350 camere! Sei punti di ristoro! Una sala da ballo con una capacità di 864 ospiti!) Progettata da Yabu Pushelberg – maestri del minimalismo con un tocco di lusso – diventerà sicuramente una destinazione per la gente del posto e per i forestieri. Inaugurerà nel marzo 2021.

Downtown L.A. Proper



Come tutti i Proper hotels, questo sarà progettato dalla designer AD100 Kelly Wearstler, che infonde uno spirito di eclettismo a ruota libera in tutto ciò che tocca. In questo caso, sta trasformando uno storico club sportivo in un hotel di 148 camere con due ristoranti della pluripremiata chef Suzanne Goin e Caroline Styne, un’intima sala biblioteca e una piscina sul tetto. Inaugurazione all’inizio del 2021.

Four Seasons Resort & Residences Napa Valley



Per ottenere un salto di qualità nella Napa Valley, lascia fare al Four Seasons. Il nuovo hotel del marchio sarà il primo e unico resort di Napa situato all’interno di una cantina funzionante. Progettato da Erin Martin e situato su un vigneto biologico di 7,4 acri a Calistoga, è caratterizzato da un’estetica da agriturismo chic, un ristorante dello chef stellato Michelin Erik Anderson, una spa di classe mondiale e molto altro ancora. Inaugurazione all’inizio del 2021.

Ritz-Carlton Maldives, Isole Fari



L’ultima novità da sogno alle Maldive arriverà grazie al Ritz-Carlton, che porterà la sua eccellente reputazione nell’atollo Nord di Malé. Progettato dallo studio Kerry Hill Architects, si unisce a tre resort (tra cui la prossima Patina Maldives) nelle Isole Fari, un arcipelago con un vivace beach club, boutique e un porto turistico. Inaugurerà nel maggio 2021.

Hutton Brickyards



I newyorkesi avranno presto una nuova elegante fuga dalla città. A sole due ore a nord di Rhinebeck, Salt Hotels e Karl Slovin apriranno questo elegante hotel nell’ultima fabbrica di mattoni architettonicamente intatta della regione. Un restauro multimilionario lo ha trasformato in un rifugio con 31 cabine e suite, un ristorante sul fiume, un centro benessere e 73 acri di terreno dove gli ospiti possono praticare attività all’aperto come il tiro con l’arco, l’escursionismo, il kayak e l’apicoltura. Inaugurazione nella primavera del 2021.

Desa Potato Head



Questo complesso olistico che si classifica come “villaggio creativo” è composto da un hotel di 168 camere, un beach club, un ristorante farm-to-table, diversi bar, una galleria, un club per bambini ecologico, un anfiteatro, uno studio di registrazione, una piscina sulla spiaggia, aree di attivazione dell’energia sul tetto e un night club sotterraneo. Progettato da David Gianotten all’OMA con mobili ecologici e servizi realizzati in plastica riciclata dai designer britannici Max Lamb e Faye Toogood, questo posto è tutto incentrato sullo stile di vita olistico, sostenibile e sano che le persone di solito cercano a Bali. Inaugurazione nella primavera del 2021.

Villa Igiea



La trasformazione della vecchia e polverosa Villa Igiea in un hotel Rocco Forte potrebbe essere la cosa più emozionante vista a Palermo da anni. La design director del marchio Olga Polizzi ha collaborato con Paolo Moschino per Nicholas Haslam per dare nuova vita allo storico hotel, che nel suo periodo di massimo splendore ha ospitato i Kennedy, star del cinema e capi di stato. Il progetto prevede l’inserimento di piastrelle in maiolica siciliana, il restauro dei lampadari originali e di foto d’epoca provenienti dall’archivio dell’albergo nella nuova sala biblioteca. Inaugurazione nella primavera del 2021.

Rosewood São Paulo



Situato nella nuova torre giardino verticale di Jean Nouvel con interni di Philippe Starck e dei famosi artisti brasiliani Vik Muniz e Saint Clair Cemin, Rosewood São Paulo sarà il primo hotel del marchio in Sud America. Le 151 camere e le 114 suite dei proprietari saranno caratterizzate da legni brasiliani, pareti verdi e arredi pregiati che rimandano al modernismo tropicale. Tra i numerosi servizi, ci saranno sei ristoranti e bar e Asaya, il concetto di benessere firmato Rosewood. Inaugurazione nel giugno 2021.

The LINE San Francisco



Lascia ad Andrew Zobler, CEO del Gruppo Sydell, la scelta di un architetto di punta per il primo hotel LINE costruito da zero. Progettato da Bjarke Ingels Group e Handel Architects, attualmente sorge a San Francisco, proprio dove confluiscono SoMa, Civic Center e Tenderloin. Avrà 236 camere, 242 residenze, quattro punti di ristoro, e un avamposto della compagnia teatrale locale senza scopo di lucro Magic Theatre. Inaugurerà nell’autunno del 2021.

Six Senses New York



Il brand Six Senses, focalizzato sul benessere, porterà la sua sensibilità calmante alla città che non dorme mai con un resort urbano sulla High Line. Situato nella tortuosa torre XI della ditta AD100 Bjarke Ingels Group con interni di Gilles & Boissier, l’hotel dedicherà 18.000 metri quadrati alla spa, che dispone di una cupola di meditazione vibroacustica, un moderno stabilimento balneare, strutture per il fitness e molto altro ancora. Inaugurazione alla fine del 2021.

Life House Chattanooga



Marchio di boutique hotel di design sostenuto da Silicon Valley, Life House gestisce già una manciata di hotel a Miami, Nantucket, Massachusetts e Denver. Il suo prossimo progetto a Chattanooga trasformerà la storica stazione ferroviaria delle Beaux Arts della città in un destination hotel con suite private nelle carrozze del treno, un salotto, un cinema con 40 posti a sedere, uno studio di registrazione e saloni nel cortile. È stato progettato dall’ex allievo di Rockwell Jenny Bukovec e dall’ex allievo del Sydell Group Henry Morris. Inaugurazione nell’inverno del 2021.

NoMad London



Per la prima location internazionale del vivace marchio, NoMad sta prendendo il controllo della storica Bow Street Magistrates’ Courthouse e della stazione di polizia di Londra. La società madre, Sydell Group, si è avvalsa di collaboratori di lunga data (e della ditta AD100) Roman e Williams per la progettazione degli interni. Per esprimere la loro visione del New Romanticism, hanno fatto shopping nel mondo dell’antiquariato e hanno creato mobili su misura per creare un dialogo tra la location londinese dell’hotel e il suo DNA newyorkese. Inaugurazione a febbraio 2021.

The Goodtime Hotel



Pharrell Williams, che ha concettualizzato questo nuovo hotel di Miami con David Grutman e lo sviluppatore Eric Birnbaum, lo ha descritto come «essere in un film di Wes Anderson». Il progettista dell’AD100 Ken Fulk ha dato il suo tocco magico alla proprietà, che comprende una lobby lounge, un’ampia piscina, un ristorante, un’area di allenamento all’aperto, uno studio di registrazione e 45mila metri quadrati di spazio commerciale, per non parlare delle 266 camere. Inaugurazione a febbraio 2021.

Articolo originale pubblicato su Architectural Digest USA