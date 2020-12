gf-vip-2021,-rita-dalla-chiesa-nuova-concorrente?

Un fulmine a ciel sereno: le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa hanno lasciato il web interdetto: la conduttrice storica di Forum non ha escluso la possibilità di partecipare al Grande Fratello

E dire che la famosa conduttrice si è sempre detta un po’ scettica, quando si è parlato di reality. In una intervista, invece, ha confessato che l’attira la possibilità “di giocare in modo sociologico con gli altri concorrenti”.

GF Vip, il reality di Signorini attira la conduttrice

Insomma, ora Rita Dalla Chiesa si sente pronta a partecipare al reality. Magari proprio per la conduzione affidata ad Alfonso Signorini (che con la sua presenza, è riuscito a convincere a partecipare personaggi che difficilmente avrebbero detto di “sì” ad altri conduttori), oppure per il grande successo che sta riscuotendo il programma. Fatto sta, che questa sua dichiarazione potrebbe aprire un nuovo scenario per il prossimo anno.

GF Vip, Dalla Chiesa “corteggiata” per L’isola

Qualche anno fa la conduttrice era stata contattata per partecipare all’Isola dei Famosi. Lo aveva ricordato diversi mesi fa in un’intervista

Chi mi chiamò cercò di convincermi, mi chiamarono addirittura tre volte per spiegarmi che la mia presenza sarebbe potuta essere importante anche per dialogare con i giovani. Non ho potuto però rinunciare ai miei cani e mio nipote, seppure io sia una grande amante del mare, della natura, dell’Isola e non mi spaventi la solitudine.

GF Vip, Rita dalla Chiesa si candida al reality

Nelle sue ultime dichiarazioni, rilasciate durante un’intervista al settimanale Mio, la “mamma” di Forum ha lanciato quasi un’autocandidatura: una rivelazione che ha subito fatto il giro del web. Che sia l’onda lunga del reality, del successo che sta avendo il Grande Fratello Vip, prorogato ancora e che potrebbe arrivare, addirittura, fino a fine febbraio, fatto sta che è il programma più lungo in questo momento, e la conduttrice si dice pronta per questa esperienza. Dalla Chiesa ha, infatti, aggiunto, come riporta Biccy:

Mi piacerebbe molto, devo essere sincera. Parteciperei senza batter ciglio al Grande Fratello Vip. Mi piacerebbe giocare in modo sociologico con le altre persone nella Casa

GF Vip, Dalla Chiesa concorrente o opinionista?

Dalla Chiesa, quindi, sarebbe lieta di partecipare, come ha spiegato, solo perché curiosa dall’idea di interagire con una varietà di personaggi e intenzionata a provare anche qualcosa di nuovo. Chissà che Signorini non la possa “ingaggiare” per la prossima edizione, visto che per questa, ormai, non dovrebbe entrare più nessun altro. E, se la sua presenza come concorrente non dovesse andare in porto, ecco che la conduttrice potrebbe rivestire il ruolo di opinionista: Rita non aveva fatto mistero che le sarebbe piaciuto quel ruolo perché aveva confessato di conoscerne le dinamiche ed aveva rivelato: “Io come opinionista? Quello sì, molto. Avrei di certo molte cose da dire”.

