gattuso-napoli,-il-rinnovo-non-arriva-ancora:-spuntano-due-alternative

In casa Napoli si discute sul rinnovo di Gennaro Gattuso, ci sono però degli aspetti che al momento rallentano la trattativa. Ed intanto sono stati contattati altri due allenatori.

Gennaro Gattuso (Instagram)

In casa Napoli si guarda al futuro, con il calciomercato alle porte e diverse situazioni interne da risolvere. Dal caso Milik, passando per i rinnovi di Hysaj e Maksimovic, per il club sono tempi di grande lavoro.

Il club azzurro sta cosi provando a mettere insieme i pezzi di un puzzle particolare, che mette anche l’allenatore in primo piano. Gennaro Gattuso, al momento, combatte contro una particolare malattia all’occhio, la miastenia, che non gli ha permesso di seguire al meglio la squadra nel corso delle ultime settimane.

Chiaro che, al momento, la salute del tecnico viene prima di tutto, e su questo verte al momento la maggior parte dell’attenzione di Ringhio. C’è, poi, un’altra questione, altrettanto spigolosa e che dovrà trovare una quadra di qui a breve.

Col Napoli al momento la storie prosegue con buoni risultati, nonostante le ultime uscite della squadra azzurra non siano state particolarmente felici. Ecco perchè la necessità è quella di dare ulteriore continuità ma soprattutto progettualità al percorso del tecnico calabrese all’ombra del Vesuvio.

Gattuso ed il rinnovo, affare da risolvere

Insomma, se Gattuso resterà a lungo sulla panchina del Napoli è tutto ancora da verificare. Da mesi ormai si parla del suo rinnovo, ed anche in queste ore stanno emergendo ulteriori novità sull’argomento.

La permanenza, come detto, non è scontata, e ciò è testimoniato anche dal fatto che di questo presunto contratto si parla da tanto, forse anche troppo tempo. La volontà delle due parti, va detto, è quella di proseguire insieme. Ci sono, però, diversi aspetti da risolvere, legati principalmente a questioni burocratiche.

I contratti stilati dal Napoli sono lunghi, complessi, il tutto già ampiamente noto nell’ambiente. E cosi anche per Gattuso i tempi si stanno allungando, soprattutto per due motivi in particolare.

Gattuso, il rinnovo e due allenatori sullo sfondo

Come riportato in esclusiva da CalcioToday.it, gli sui quale si sta lavorando maggiormente per il prolungamento di contratto riguardano in primis i diritti d’immagine. Gattuso ha un contratto con una società di consulenza, e per accettare di cedere alla società il 50% dei suoi diritti d’immagine, dovrà prima risolvere l’accordo già stipulato.

Oltre a questo, però, c’è anche la questione dei bonus sul contratto: il rinnovo dovrebbe prevedere 2.5 mln all’anno, esclusi bonus. Proprio quest’ultima sfera è quella sulla quale si sta discutendo: il Napoli avrebbe offerto 500 mila euro per la conquista dello scudetto e 350 mila euro per il piazzamento in Champions League.

Tra richiesta ed offerta c’è una certa distanza, che andrà colmata per trovare la quadra definitiva. La volontà, come detto, è quella di andare avanti insieme. Il Napoli, dunque, in attesa di capire quanto sia effettiva l’eventualità di andare avanti, si è cautelato.

Il club azzurro – riporta Calciotoday.it – ha contattato altri due allenatori, toscani veraci. Uno è Maurizio Sarri, già noto alla piazza partenopea ma per il quale il ritorno sembra davvero molto complicato. L’altro è Luciano Spalletti, che avrebbe già dato la sua disponibilità a prendere il posto di Gattuso.

Per entrambi, però, la posizione resta defilata. Il primo obiettivo, infatti, è quello di proseguire con Gattuso, trovando la sintesi perfetta per dare continuità ad un progetto tecnico partito lo scorso anno e che ha già portato la vittoria della Coppa Italia.