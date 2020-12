Spread the love











Arisa ospite a “Da Noi A Ruota Libera” spiega come ha cambiato idea sui ritocchini al suo volto che ha fatto in passato e coglie l’occasione per lanciare un messaggio di body positivity. Ecco le sue parole. Arisa è stata ospitata in tv nel programma condotto da Francesca Fialdini “Da Noi A Ruota Libera“, in onda […]

L’articolo “Da Noi A Ruota Libera”, Arisa si racconta: “Mi sono riappropriata del mio aspetto” proviene da Leggilo.org.

