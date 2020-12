coronavirus,-il-bollettino-di-oggi-29-dicembre-in-lombardia:-843-nuovi-positivi-e-49-morti

Nelle ultime 24 ore si contano 843 nuovi positivi di cui 47 ‘debolmente positivi’ su un di 11.607 tamponi effettuati (che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 4.802.831). In netto calo i ricoveri in terapia intensiva (-14, per un totale di 498) e negli altri reparti (-157, per un totale di 3.634). Ci sono stati 49 morti per un totale di 24.958 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti e i dimessi sono 1.141 per un totale di 393.995

Coronavirus in Lombardia, i nuovi casi a Milano e nelle altre province:

Milano: 256 di cui 206 a Milano città ;

Bergamo: 14;

Brescia: 105;

Como: 50;

Cremona: 38;

Lecco: 34;

Lodi: 29;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 74;

Sondrio: 42;

Varese: 68.