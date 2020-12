come esercitare il diritto all’oblio su Google, cancellare notizie dal web società

Spread the love











In rete gira un articolo o una foto che lede la vostra reputazione? Da oggi basta lungaggini: in tutta Europa Google consentirà ai cittadini di far valere il proprio diritto all’oblio in (quasi) un click.

Il colosso di internet ha predisposto un modulo online attraverso il quale i cittadini europei possono richiedere la rimozione di link dai risultati di ricerca. “Esamineremo ogni richiesta cercando di bilanciare il diritto alla privacy con quello all’informazione”, dice un dirigente Google, ricordando che una sentenza della Corte Ue del 13 maggio “richiede a Google rimuovere url da ricerca google di prendere decisioni difficili in merito al diritto di un individuo all’oblio e al diritto del pubblico di accedere all’informazione”. Per questo, continua, “Stiamo creando un comitato consultivo di esperti che analizzi rimozione contenuti da Google

attentamente questi temi. Inoltre, nell’implementare questa decisione coopereremo con i garanti della privacy ed altre autorità”.

Sulla eliminare risultati personali google pagina messa online da Google (qui il link) ci sono tutte le istruzioni per far diritto all’oblio privacy rimuovere dai risultati delle ricerche i contenuti ritenuti lesivi (che non saranno quindi più indicizzati). Saranno cancellati quelli che richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea “includono informazioni obsolete sull’utente” e quelli diritto all’oblio gdpr che non hanno “informazioni di interesse pubblico, diritto all’oblio gdpr significato ad esempio se riguardano frodi finanziarie, diritto all’oblio wikipedia negligenza professionale, condanne penali o la condotta pubblica di funzionari statali”. Per richiederne la rimozione basta inserire i propri dati (o quelli del proprio assistito se l’istanza è avviata da un avvocato), spiegare brevemente il perché debbano essere cancellati e allegare una copia del documento di identità

